Καρολάιν Λέβιτ: Ανακοίνωσε τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της με μια φωτογραφία

H εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ανακοίνωσε σήμερα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, ενός κοριτσιού, που θα ονομάσει Βιβιάνα και ήρθε στον κόσμο την 1η Μαΐου.

«Είναι τέλεια και υγιής» συμπλήρωσε η Λέβιτ, η οποία είναι ήδη μητέρα ενός μικρού αγοριού, που γεννήθηκε το καλοκαίρι του 2024.

Το μήνυμα συνόδευε μια φωτογραφία της εκπροσώπου Τύπου να κρατάει το παιδί στην αγκαλιά της, σε ένα δωμάτιο διακοσμημένο σε ροζ αποχρώσεις.

On May 1st, Viviana aka “Vivi” joined our family, and our hearts instantly exploded with love. 💕



She is perfect and healthy, and her big brother is joyfully adjusting to life with his new baby sister. We are enjoying every moment in our blissful newborn bubble.



Thank you to… pic.twitter.com/wM1P1zEGsa — Karoline Leavitt (@karolineleavitt) May 7, 2026

Η Καρολάιν Λέβιτ, η οποία έκανε την τελευταία της ενημέρωση στους δημοσιογράφους την 27η Απριλίου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν έχει πει ακριβώς πόσο χρόνο θα διαρκέσει η άδεια μητρότητάς της και δεν έχει επίσημα αντικατασταθεί.

Ηλικίας σήμερα 28 ετών, η Λέβιτ είναι η μικρότερη σε ηλικία εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Κατά την απουσία της, άλλοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης έχουν αναλάβει κατά περίπτωση τη διεξαγωγή των παραδοσιακών συνεντεύξεων Τύπου στον Λευκό Οίκο. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν ο πρώτος που το έκανε την Τρίτη μέσα σε μια κατάμεστη αίθουσα.

Το καλοκαίρι του 2024, η Καρολάιν Λέβιτ επέστρεψε στο πόστο της στην ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, μόλις λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού της, μια επιστροφή που επισπεύστηκε λόγω της απόπειρας δολοφονίας σε βάρος του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου τη 13η Ιουλίου του 2024.

Η Λέβιτ είναι παντρεμένη με τον Νίκολας Ρίτσιο, έναν κατασκευαστή ακινήτων.

Με καταγωγή από το Νιου Χαμσάιρ (βορειοανατολικά), η Καρολάιν Λέβιτ ηγείται μιας επιθετικής επικοινωνιακής στρατηγικής, πλούσιας σε επιθέσεις εναντίον των παραδοσιακών ΜΜΕ, που αφήνει χώρο σε ινφλουένσερ και δημιουργούς περιεχομένου, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με την ιδεολογία MAGA (Make America Great Again, το κίνημα του Ντόναλντ Τραμπ).