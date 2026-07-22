Καταδίωξη με διακινητή από «ταινία δράσης» στον Έβρο: Εμβόλισε περιπολικό, δραπέτευσε και τον έπιασε ο K9

Σε μία επεισοδιακή καταδίωξη διακινητή αναγκάστηκε να εμπλακεί η αστυνομία του Έβρου, αφού ο δράστης εμβόλισε αστυνομικό όχημα και διέφυγε, απαιτώντας τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.
Αναλυτικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (22/7) σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα εννέα παράτυπους μετανάστες.
Αρχικά ο διακινητής δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και εγκατέλειψε το όχημα εν κινήσει, με αποτέλεσμα αυτό να «καρφωθεί» σε περιπολικό, ενώ ο δράστης διέφυγε σε παρακείμενη περιοχή με πυκνή βλάστηση.
Έπειτα όμως από οργανωμένη έρευνα των παραπάνω αστυνομικών με τη συνδρομή σκύλου Κ9 και αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης εντοπίστηκε και συνελήφθη.
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