Καταφύγια, 350 στρέμματα, 5.000 άτομα: Tα νέα σχέδια για τη στρατιωτική βάση του Τραμπ στη Γάζα

Νέα αρχεία αποκαλύπτουν πώς ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να κατασκευάσει στρατιωτική βάση 5.000 ατόμων, σε ένα συγκρότημα περίπου 350 στρεμμάτων στη Λωρίδα της Γάζας.

Η εν λόγω τοποθεσία που δείχνουν τα αρχεία, προβλέπεται ως στρατιωτική επιχειρησιακή βάση για μια μελλοντική Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), η οποία σχεδιάζεται ως μια πολυεθνική στρατιωτική δύναμη που αποτελείται από δεσμευμένα στρατεύματα.

Το ISF είναι μέρος του νεοσύστατου Συμβουλίου Ειρήνης που προορίζεται να κυβερνά τη Γάζα. Το Συμβούλιο Ειρήνης προεδρεύεται από τον Ντόναλντ Τραμπ και ηγείται εν μέρει από τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ.

Όλες οι λεπτομέρειες για τη νέα βάση στη Γάζα

Τα σχέδια που εξέτασε ο Guardian που μεταφέρει το ρεπορτάζ, προβλέπουν τη σταδιακή κατασκευή ενός στρατιωτικού φυλακίου που τελικά θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

εμβαδόν 1.400 επί 1.100 μέτρα,

περικυκλωμένο από 26 θωρακισμένους πύργους παρατήρησης τοποθετημένους σε ρυμουλκούμενα,

ένα πεδίο βολής μικρών όπλων

καταφύγια και μια αποθήκη για στρατιωτικό εξοπλισμό για επιχειρήσεις

Η οχύρωση σχεδιάζεται για μια άνυδρη έκταση πεδιάδων στη νότια Γάζα, γεμάτη με αλμυρές θάμνους και λευκές σκούπες, και γεμάτη με στριμμένο μέταλλο από χρόνια ισραηλινών βομβαρδισμών. Η Guardian έχει εξετάσει βίντεο της περιοχής. Μια πηγή κοντά στον σχεδιασμό λέει στην Guardian ότι μια μικρή ομάδα πλειοδοτών - διεθνείς κατασκευαστικές εταιρείες με εμπειρία σε εμπόλεμες ζώνες - έχουν ήδη επισκεφθεί την περιοχή.

Η ινδονησιακή κυβέρνηση φέρεται να έχει προσφερθεί να στείλει έως και 8.000 στρατιώτες. Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ήταν ένας από τους τέσσερις ηγέτες της νοτιοανατολικής Ασίας που είχαν προγραμματιστεί να παραστούν στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξουσιοδότησε το Συμβούλιο Ειρήνης να δημιουργήσει μια προσωρινή Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα. Οι ISF, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, θα έχουν ως αποστολή την ασφάλεια των συνόρων της Γάζας και τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή. Υποτίθεται επίσης ότι θα προστατεύουν τους πολίτες και θα εκπαιδεύουν και θα υποστηρίζουν «ελεγμένες παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις».

Δεν είναι σαφές ποιοι θα είναι οι κανόνες εμπλοκής των ISF σε περίπτωση μάχης, νέου βομβαρδισμού από το Ισραήλ ή επιθέσεων από τη Χαμάς. Ούτε είναι σαφές ποιος είναι ο ρόλος που πρόκειται να διαδραματίσουν οι Ισραηλινές Δυνάμεις (ISF) στον αφοπλισμό της Χαμάς, έναν ισραηλινό όρο για να προχωρήσει η ανοικοδόμηση της Γάζας.

Το έγγραφο σύμβασης της στρατιωτικής βάσης εκδόθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει τη διαδικασία, και καταρτίστηκε με τη βοήθεια Αμερικανών αξιωματούχων της σύμβασης.

Τα σχέδια αναφέρουν ότι θα υπάρχει ένα δίκτυο καταφυγίων διαστάσεων 6 μέτρα επί 4 μέτρα το καθένα και ύψους 2,5 μέτρων, με περίτεχνα συστήματα εξαερισμού όπου οι στρατιώτες μπορούν να πάνε για προστασία.

«Ο Εργολάβος», λέει το έγγραφο, «θα διεξάγει γεωφυσική έρευνα του χώρου για να εντοπίσει τυχόν υπόγεια κενά, σήραγγες ή μεγάλες κοιλότητες ανά φάση». Αυτή η διάταξη πιθανότατα αναφέρεται στο μεγάλο δίκτυο σηράγγων που έχει κατασκευάσει η Χαμάς στη Γάζα.