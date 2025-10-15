Καταγγελία για βιασμό της νοσοκόμας του Μίκαελ Σουμάχερ: Αυστραλός οδηγός αγώνων στο «κάδρο»

Ένας Αυστραλός οδηγός αγώνων φέρεται να βίασε μία από τις νοσοκόμες του Μίκαελ Σουμάχερ, σε υπνοδωμάτιο της οικογενειακής έπαυλης του θρύλου της F1 μετά από ένα πάρτι στο κτήμα, σύμφωνα με ισχυρισμούς των εισαγγελέων.

Ο οδηγός, στενός φίλος του γιου του Σουμάχερ, Μικ, λέγεται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά στη νοσοκόμα, ηλικίας περίπου 30 ετών, σε ένα υπνοδωμάτιο στον επάνω όροφο του οικογενειακού σπιτιού στο Γκλαντ της Ελβετίας στις 23 Νοεμβρίου 2019.

Την βίασε μάλιστα δύο φορές ενώ ήταν αναίσθητη, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν Ελβετοί εισαγγελείς, μεταφέρει η Daily Mail. Ο κατηγορούμενος, ένας Αυστραλός ηλικίας περίπου 40 ετών, είχε πρόσβαση στην τεράστια έπαυλη των Σουμάχερ όπου εργαζόταν η νοσοκόμα.

Σκάνδαλο στην έπαυλη των Σουμάχερ

Η νοσοκόμα ήταν μέλος μιας ιατρικής ομάδας που παρείχε βοήθεια στον πρώην επτά φορές πρωταθλητή της F1, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά το ατύχημα που είχε ενώ έκανε σκι το 2013, το οποίο του προκάλεσε σοβαρή εγκεφαλική βλάβη.

Η οικογένεια Σουμάχερ δεν είχε καμία εμπλοκή και δεν έχει συμπεριληφθεί στην υπόθεση στην Εισαγγελία της Περιφέρειας Λα Κοτ.

Ο Αυστραλός ισχυρίστηκε ότι είχε φιλήσει προηγουμένως τη νοσοκόμα σε κλαμπ στη Γενεύη, κάτι που η ίδια αρνείται, πριν από τη νύχτα του φερόμενου βιασμού.

Η νοσοκόμα φέρεται να συναντήθηκε αρχικά με τον κατηγορούμενο σε play room της έπαυλης, ενώ αργότερα ένιωσε αδιαθεσία αφού ήπιε βότκα μετά από μια βάρδια και δεν μπορούσε να σταθεί όρθια.

Μεταφέρθηκε από έναν φυσιοθεραπευτή και τον κατηγορούμενο σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο που προοριζόταν για το προσωπικό κατά τη διάρκεια των νυχτερινών βαρδιών. Την έβαλαν για ύπνο «χωρίς να τη γδύσουν», αναφέρεται.

Ο άνδρας, ο οποίος έμενε σε ένα γειτονικό δωμάτιο, επέστρεψε αργότερα και τη βίασε δύο φορές, σύμφωνα με ισχυρισμούς. Η γυναίκα υπέβαλε μήνυση εναντίον του τον Ιανουάριο του 2022.

Ο κατηγορούμενος συνεργάστηκε κατά τα αρχικά στάδια της έρευνας και ταξίδεψε από την Αυστραλία για να ανακριθεί, σύμφωνα με δημοσίευμα της 24 Heures.

Υπάρχουν όμως φόβοι ότι η υπόθεση μπορεί να μην προχωρήσει, καθώς δεν έχει υπάρξει επικοινωνία μαζί του εδώ και μήνες.