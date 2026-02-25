Καταγγελία που παγώνει το αίμα στη Γάζα: Αγνώριστες οι σοροί Παλαιστινίων που έστειλε το Ισραήλ

Ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην ηγέτης των Εργατικών στη Βρετανία, Τζέρεμι Κόρμπιν, μοιράστηκε μια σοκαριστική καταγγελία του διευθυντή του νοσοκομείου Αλ Σίφα στην πολιορκούμενη Γάζα.

Σε αυτή, περιγράφεται λεπτομερώς η παράδοση δεκάδων κουτιών από τον ισραηλινό στρατό κατοχής, που περιείχαν τα κρανία και τα ακρωτηριασμένα λείψανα Παλαιστινίων.

Ο Κόρμπιν περιέγραψε ένα μήνυμα που έλαβε από τον Δρ. Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια, ο οποίος ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός είχε παραδώσει περίπου 66 κουτιά με ανθρώπινα λείψανα στις εγκαταστάσεις, αναφέρει το TRT.

Everyone needs to listen to this.



Jeremy Corbyn talks about a message from the director of Al-Shifa Hospital in Gaza detailing a delivery of boxes to the hospital by the IDF.



What they contained is simply demonic - it's beyond comprehension.



pic.twitter.com/I4KDzgpD6w — Daniel Lambert (@dlLambo) February 23, 2026

Η τρομοκρατία του Ισραήλ στη Γάζα

Σύμφωνα με τον Κόρμπιν, το προσωπικό του νοσοκομείου άνοιξε τα κοντέινερ για να βρει τα κρανία Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας.

Επιπλέον, ο Κόρμπιν δήλωσε ότι η παράδοση περιελάμβανε τις σορούς νεκρών γυναικών, τα λείψανα των οποίων έφεραν ίχνη χειρουργικών επεμβάσεων, γεγονός που οδήγησε σε ισχυρισμούς ότι είχαν αφαιρεθεί ζωτικά τους όργανα.

«Είναι δύσκολο να το περιγράψω αυτό», πρόσθεσε ο Κόρμπιν.

«Αυτό συμβαίνει στον λαό της Παλαιστίνης. Αυτή είναι η κρίση της εποχής μας»

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας επιβεβαίωσε την παράδοση δεκάδων άγνωστων σορών μέσω της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

Ιατρικοί αξιωματούχοι που επισκέφθηκαν τον τόπο του θανάτου ανέφεραν ότι ορισμένα από τα λείψανα εμφάνιζαν «ανώμαλα χαρακτηριστικά», συμπεριλαμβανομένων χειρουργικών τομών που υποδηλώνουν ότι τα όργανα μπορεί να είχαν αφαιρεθεί πριν από την επιστροφή των σορών.

Ο Δρ. Αμπού Σαλμίγια, ο οποίος έχει και ο ίδιος συλληφθεί στο παρελθόν από τις ισραηλινές δυνάμεις, ανέφερε ότι πολλά από τα λείψανα ήταν αγνώριστα, αποτελούμενα μόνο από οστά και κρανία.

Το Υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι τα πτώματα παραλήφθηκαν σε «ακρωτηριασμένη κατάσταση», καθιστώντας την ταυτοποίηση μέσω των συνήθων εγκληματολογικών μέσων σχεδόν αδύνατη.

Ο Τζέρεμι Κόρμπιν έχει παρουσιάσει τη γενοκτονία του Ισραήλ στην Παλαιστίνη ως ιστορικό παράλληλο με το Ολοκαύτωμα.

«Η ασχολία των ανθρώπων όταν ήμουν νέος ήταν οι φρικαλεότητες του πολέμου του Βιετνάμ», σχολίασε, συγκρίνοντας την παγκόσμια αλληλεγγύη για τη Γάζα με τις Διεθνείς Ταξιαρχίες που πολέμησαν ενάντια στον φασισμό στην Ισπανία.