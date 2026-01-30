Καταιγίδα έλυσε ένα ναυτικό μυστήριο που κρατούσε από τον 19ο αιώνα

Οι ισχυρές καταιγίδες που πλήττουν την ακτή του Νιου Τζέρσεϊ αποκάλυψαν τα ερείπια ενός παλιού ξύλινου πλοίου που ήταν βυθισμένο και θαμμένο κάτω από την άμμο για σχεδόν 140 χρόνια.

Το πλοίο, που ονομάζεται Lawrence N. McKenzie, ταξίδευε από το Πουέρτο Ρίκο στη Νέα Υόρκη όταν βυθίστηκε ξαφνικά το 1890.

Το πλήρωμα και οι επιβάτες επέζησαν, αλλά το πλοίο δεν ξαναεμφανίστηκε ποτέ.

Αξιωματούχοι του Island Beach State Park του Νιου Τζέρσεϊ ανακοίνωσαν ότι η χαμένη σκούνα εμφανίστηκε ξαφνικά στους αμμόλοφους.

Τα συντρίμμια της ήταν εκεί από την αρχή. Χρειάστηκαν «εβδομάδες διάβρωσης της παραλίας, που προκλήθηκε από τα άγρια ​​κύματα και τον άνεμο» για να αποκαλυφθούν, σύμφωνα με αξιωματούχους του πάρκου.

Ό,τι έχει απομείνει από το ξύλινο πλαίσιο του πλοίου βρίσκεται τώρα στο σημείο και αναμένεται να γίνει ανάλυσή του από ειδικούς.

«Η διάβρωση της παραλίας κατά τους χειμερινούς μήνες είναι συνηθισμένη και αποτελεί μέρος μιας φυσικής, κυκλικής διαδικασίας. Κάθε χρόνο, κύματα υψηλής ενέργειας και εποχιακές καταιγίδες αφαιρούν άμμο από την ακτογραμμή» ενημέρωσε το πάρκο.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει σε σημαντικές ανακαλύψεις αρχαιολογικών θησαυρών, που παρέμεναν θαμμένοι για αιώνες.

Το 2024, παράκτιες καταιγίδες αποκάλυψαν τα απομεινάρια μιας άλλης παλιάς σκούνας στην Αυστραλία, και το 2025, ένα ναυάγιο αποκαλύφθηκε σε μια παραλία στο Βιετνάμ μετά από τυφώνα.