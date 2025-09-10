Κατάρ: Η Ντόχα λέει ότι έχει το «δικαίωμα για απάντηση» μετά την επίθεση του Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε ότι η χώρα του διατηρεί το δικαίωμα στην «απάντηση» σε ό,τι αφορά στην «επικίνδυνη επίθεση» του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην πρωτεύουσα Ντόχα.

Ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι χαρακτήρισε την επίθεση της Τρίτης κατά των πολιτικών ηγετών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ ως «κρατική τρομοκρατία», λέγοντας ότι ήταν «προσπάθεια αποσταθεροποίησης της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας».

«Το Κατάρ... διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε αυτή την κατάφωρη επίθεση», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου αργά το βράδυ.

Κατάρ: Τι είπε ο πρωθυπουργός για το Ισραήλ

«Αυτή η επίθεση, που αποτελεί κρατική τρομοκρατία από ένα πρόσωπο όπως ο [πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν] Νετανιάχου, είναι ένα μήνυμα προς ολόκληρη την περιοχή ότι υπάρχει ένας παράνομος παίκτης στην περιοχή.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα αναδιαμορφώσει τη Μέση Ανατολή, θα αναδιαμορφώσει και τον Κόλπο;... Η απάντηση πρέπει να έρθει από ολόκληρη την περιοχή για να αντιμετωπιστεί η βαρβαρότητα αυτού του ανθρώπου που οδηγεί την περιοχή σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή».

Την ίδια ώρα, οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, δήλωσαν ότι φοβούνται για την τύχη των αγαπημένων τους μετά την απόφαση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να ξεκινήσει επιθέσεις εναντίον της ηγεσίας της Χαμάς στο Κατάρ, ακριβώς τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη μια νέα προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός.

Το Κατάρ φιλοξενεί ηγέτες της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης, η οποία εξακολουθεί να κρατά 48 ομήρους στη Γάζα, και είναι ένας από τους μεσολαβητές, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση των αιχμαλώτων.

Ορισμένες οικογένειες ομήρων δήλωσαν ότι είναι εξοργισμένες από την απόπειρα δολοφονίας της Τρίτης στην Ντόχα, φοβούμενες ότι η Χαμάς θα μπορούσε να εκδικηθεί τους αγαπημένους τους.

Η Einav Zangauker, της οποίας ο γιος Matan απήχθη από το κιμπούτς του στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησαν τον πόλεμο στη Γάζα, δήλωσε ότι τρέμει από φόβο ότι η μοίρα του γιου της έχει πλέον σφραγιστεί.

«Γιατί ο πρωθυπουργός επιμένει να καταστρέφει κάθε μικρή πιθανότητα για συμφωνία; Γιατί;», είπε σε ένα βίντεο που έστειλε στους δημοσιογράφους. «Ο λαός του Ισραήλ έχει κουραστεί από αυτόν τον πόλεμο. Τελειώστε τον επιτέλους και φέρτε όλους πίσω».

Με πληροφορίες από Independent και Reuters