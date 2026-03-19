Κατάρ: Το Ιράν χτύπησε ξανά τη μεγαλύτερη μονάδα LNG στον κόσμο

Το εμιράτο του Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ιρανικοί πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές στην κυριότερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου της χώρας, που χτυπήθηκε ήδη χθες.

«Το κράτος του Κατάρ έγινε στόχος βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, οι οποίοι στοχοποίησαν την βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν και προκάλεσαν ζημιές», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας του εμιράτου μέσω X.

The Iranian strike on Ras Laffan hits the world’s largest LNG hub and India’s primary gas lifeline. Expect a domino effect:

📉 Industry margins squeezed

🚜 Fertilizer costs up (Food inflation alert!)

⛽️ CNG/PNG price pressure

Το Ιράν απείλησε ότι θα στοχοποιούσε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον δικών του υποδομών.

Η εταιρεία QatarEnergy έκανε γνωστό ότι εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που της ανήκουν στη Ρας Λαφάν υπέστησαν πυραυλική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν «μεγάλες πυρκαγιές» και να προκληθούν «εκτεταμένες περαιτέρω ζημιές».

An Iranian missile attack caused damage at Qatar's main gas facility on its north coast, the defence ministry said on Thursday.



«Ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων αναπτύχθηκαν αμέσως για να περιορίσουν τις ζημιές» και «δεν έχουν αναφερθεί θύματα», ανέφερε η εταιρεία του Κατάρ μέσω X.

Τέλος, η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι πύραυλος έπληξε εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στο Κατάρ, που ήδη υπέστη ζημιά χθες.

«Το διυλιστήριο στη Ρας Λαφάν στο Κατάρ χτυπήθηκε από πύραυλο ξανά και καίγεται», ανέφερε το δίκτυο IRIB μέσω Telegram.