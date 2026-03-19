Κατάρ: Το Ιράν χτύπησε ξανά τη μεγαλύτερη μονάδα LNG στον κόσμο

Το εμιράτο του Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ιρανικοί πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές στην κυριότερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου της χώρας, που χτυπήθηκε ήδη χθες.
«Το κράτος του Κατάρ έγινε στόχος βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, οι οποίοι στοχοποίησαν την βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν και προκάλεσαν ζημιές», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας του εμιράτου μέσω X.
Το Ιράν απείλησε ότι θα στοχοποιούσε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον δικών του υποδομών.
Η εταιρεία QatarEnergy έκανε γνωστό ότι εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που της ανήκουν στη Ρας Λαφάν υπέστησαν πυραυλική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν «μεγάλες πυρκαγιές» και να προκληθούν «εκτεταμένες περαιτέρω ζημιές».
«Ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων αναπτύχθηκαν αμέσως για να περιορίσουν τις ζημιές» και «δεν έχουν αναφερθεί θύματα», ανέφερε η εταιρεία του Κατάρ μέσω X.
Τέλος, η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι πύραυλος έπληξε εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στο Κατάρ, που ήδη υπέστη ζημιά χθες.
«Το διυλιστήριο στη Ρας Λαφάν στο Κατάρ χτυπήθηκε από πύραυλο ξανά και καίγεται», ανέφερε το δίκτυο IRIB μέσω Telegram.
- Πέθανε η «κυρά» Ρηνιώ στα 107: «Ήταν μια σπαθάτη γυναίκα» - Το συγκινητικό αντίο
- Έξαλλη η Τούνη με την απεργία ταξί: «Περπατάω με τα τακουνάκια μου όλο το κέντρο»
- «Δεν είναι ο άντρας που έδειχνε»: Η γυναίκα που πιάστηκε από την kiss cam στους Coldplay αποκαλύπτει
- Μηνύματα σοκ σε ομαδική συνομιλία μετά τη δολοφονία στην Καλαμαριά: «Μακάρι να πεθάνει»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.