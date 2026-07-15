Καταργούν οι ΗΠΑ την αλλαγή ώρας; Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο που στέλνουν στη Γερουσία

Αν και συνεχώς βγαίνουν δημοσιεύματα για την κατάργηση της αλλαγής ώρας χωρίς εν τέλει να αποφασίζεται κάτι συγκεκριμένο, οι ΗΠΑ δεν έμειναν μόνο στη θεωρία και μόλις εχθές (15/7), με συντριπτική πλειοψηφία η Βουλή των Αντιπροσώπων τάχθηκε υπέρ της ψήφισης νομοσχεδίου που καθιστά μόνιμη τη θερινή ώρα.

Αυτό αυτομάτως, τερματίζει την πρακτική της αλλαγής της ώρας ανά δύο χρόνια, η οποία τηρείται στο μεγαλύτερο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών από τη δεκαετία του 1960.

Η ψηφοφορία με 308 ψήφους υπέρ και 117, όπως μεταφέρει το Reuters, στέλνει το νομοσχέδιο στη Γερουσία. Εάν ψηφιστεί, τα ρολόγια δεν θα επιστρέφουν πλέον στην χειμερινή ώρα τον Νοέμβριο, αν και οι πολιτείες θα μπορούσαν να επιλέξουν να μην εφαρμόσουν τη θερινή ώρα όλο το χρόνο, εάν δεν την τηρούν επί του παρόντος ή εάν ψήφισαν υπέρ της υιοθέτησης μόνιμης χειμερινής ώρας πριν από την αλλαγή του νόμου.

Οι υποστηρικτές λένε ότι η αλλαγή της ώρας διαταράσσει τον ύπνο, αυξάνει τους τραυματισμούς στο χώρο εργασίας και συμβάλλει σε περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Υποστηρίζουν επίσης ότι η διατήρηση των ρολογιών μία ώρα μπροστά όλο το χρόνο θα παρείχε περισσότερο φως της ημέρας το βράδυ και θα ενίσχυε την οικονομική δραστηριότητα κατά τους χειμερινούς μήνες.

Οι επικριτές λένε ότι η αλλαγή θα σήμαινε ότι ο ήλιος θα ανατέλλει μία ώρα αργότερα τα χειμωνιάτικα πρωινά, αφήνοντας περισσότερα παιδιά να ταξιδεύουν στο σχολείο και μετακινούμενους, εργάτες οικοδομών, αγρότες και άλλους να πηγαίνουν στη δουλειά πριν από την ανατολή του ηλίου. Σε ορισμένα μέρη ο ήλιος δεν θα ανέτειλε μέχρι σχεδόν τις 9 π.μ. ή αργότερα στο αποκορύφωμα του χειμώνα.

Αλλαγή ώρας: Η θέση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει τον τερματισμό των αλλαγών της ώρας δύο φορές το χρόνο και υποστηρίζει σθεναρά το μέτρο και ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Τρίτη ότι «θα εξαλείψει τον χρόνο, την ταλαιπωρία και το κόστος που συνεπάγεται η αλλαγή της ώρας δύο φορές το χρόνο, εξοικονομώντας στους Αμερικανούς εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε αξία ετησίως».

Το νομοσχέδιο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την αντίθεση του γερουσιαστή Τομ Κότον, ενός Ρεπουμπλικάνου από το Αρκάνσας, και άλλων. Ο Κότον έχει υποστηρίξει ότι η μόνιμη θερινή ώρα θα είχε ως αποτέλεσμα πολύ αργά χειμερινά ηλιακά φαινόμενα και θα ανάγκαζε τα παιδιά σε πολλά μέρη της χώρας να πηγαίνουν στο σχολείο στο σκοτάδι.