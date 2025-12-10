Μενού

Καταστροφική φωτιά στην Αγία Πετρούπολη: Εκρήξεις και φλόγες «θερίζουν» κεντρική αγορά

Τεράστια φωτιά ξέσπασε σε κεντρική αγορά στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, προκαλώντας απανωτές εκρήξεις, με τουλάχιστον δύο άτομα να έχουν τραυματιστεί.

Φωτιά στην αγορά της Αγίας Πετρούπολης
Φωτιά στην αγορά της Αγίας Πετρούπολης | Twitter @visegrad24
Μια τεράστια φωτιά ξέσπασε σε κεντρική αγορά στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, με τουλάχιστον δύο άτομα να έχουν τραυματιστεί. Ένας από αυτούς φέρεται να είναι άνδρας που πήδηξε από ένα κτίριο καθώς η φωτιά μαινόταν.

Σοκαριστικό βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την έκταση της πυρκαγιάς. Η τεράστια φωτιά άρχισε να «καταπίνει» την εγκατάσταση, προκαλώντας επίσης εκρήξεις στο πέρασμά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον δύο άτομα έχουν τραυματιστεί. Μια 52χρονη γυναίκα υπέστη δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα από την πυρκαγιά, ενώ ένας άνδρας τραυματίστηκε αφού έπεσε από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

 

ΚΟΣΜΟΣ