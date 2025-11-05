Κομισιόν: Η Ελλάδα κατέθεσε επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά την «απογοήτευση» της Κομισιόν για την ελληνική απάντηση με φόντο τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα οι ελληνικές αρχές κατέθεσαν το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης.

Το γεγονός επιβεβείωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεσμεύεται να απαντήσει εντός δύο μηνών.

.«Επιβεβαιώνουμε ότι η Επιτροπή έλαβε το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) από την Ελλάδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα αγροτικής πολιτικής, Μπάλας Ουζβάρι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε ότι «η Επιτροπή θα αξιολογήσει τώρα κατά πόσον αυτό επαρκεί για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις» και στη συνέχεια «η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την Ελλάδα για την αξιολόγησή της, εντός το πολύ δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του σχεδίου δράσης».

Κομισιόν: H «απογοήτευση» με το παλιό σχέδιο και η προθεσμία μέχρι 4 Νοεμβρίου

Στις αρχές Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ενημερώσει τις ελληνικές αρχές ότι «δεν ήταν πλήρως ικανοποιημένη» από την απάντηση που είχε λάβει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζήτησε να κατατεθεί ένα «νέο βελτιωμένο σχέδιο δράσης που θα αντιμετωπίζει ικανοποιητικά τις ανησυχίες της».

Η προθεσμία της Επιτροπής για την κατάθεση του νέου βελτιωμένου σχεδίου δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έληγε χθες, 4 Νοεμβρίου.