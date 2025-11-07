Καταζητούμενος με τη «βούλα» ο Νετανιάχου στην Τουρκία: Εντάλματα και για 36 αξιωματούχους του

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πλέον και επίσημα persona non grata στην Τουρκία, καθώς η τουρκική δικαιοσύνη εξέδωσε σήμερα εντάλματα σύλληψης με την κατηγορία της «γενοκτονίας».

Οι αποφάσεις στρέφονται κατά του ίδιου, αλλά και πολλών Ισραηλινών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων είναι και οι υπουργοί Άμυνας Ίσραελ Κατζ και Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Υπενθυμίζεται πως κατά του Νετανιάχου εκκρεμεί ήδη ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο τον έκρινε εγκληματία πολέμου. Τα εντάλματα στοχοποιούν συνολικά 37 υπόπτους, διευκρίνισε η γενική εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, χωρίς όμως να ανακοινώσει όλα τα ονόματα.

«Σεσημασμένος» ο Νετανιάχου στην Τουρκία

Μεταξύ των υπόπτων είναι και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, ο Εγιάλ Ζαμίρ, πρόσθεσε η εισαγγελία, καταγγέλλοντας «τη γενοκτονία και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν κατά συστηματικό τρόπο από το ισραηλινό κράτος στη Γάζα».

Η τουρκική δικαιοσύνη αναφέρθηκε επίσης στην περίπτωση του «Νοσοκομείου Τουρκο-παλαιστινιακής Φιλίας» της Λωρίδας της Γάζας (είχε κατασκευαστεί από την Τουρκία) που βομβαρδίστηκε τον Μάρτιο από τον ισραηλινό στρατό ο οποίος υποστήριξε ότι αποτελούσε βάση μαχητών της Χαμάς, αναφέρει το ΑΜΠΕ.