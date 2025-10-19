Εκλογές στα Κατεχόμενα: Ολική ανατροπή στο ψευδοκράτος με νικητή τον Ερχιουρμάν

Ο τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, που υποστηρίζεται από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ηττήθηκε στις «προεδρικές εκλογές» οι οποίες διεξήχθησαν στην βόρεια κατεχόμενη Κύπρο, ανακοίνωσε το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο.
Ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Τουφάν Ερχιουμάν είναι ο νικητής της ψηφοφορίας εξασφαλίζοντας το 62,76% των ψήφων, έναντι 35,81 για τον Ερσίν Τατάρ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αννίτα Δημητρίου: «Οι Τουρκοκύπριοι γύρισαν την πλάτη στη λύση των δυο κρατών»
Η πρόεδρος της βουλής των Αντιπροσώπων Κύπρου Αννίτα Δημητρίου με ανάρτησή της στο Χ αναφέρει πως «οι Τουρκοκύπριοι με την ψήφο τους γύρισαν την πλάτη στη λύση των δυο κρατών. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχιουμάν για την επικράτηση του. Ευχόμαστε η ανάδειξη του ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας να ανοίξει τον δρόμο σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο».
