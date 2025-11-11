Κατέρρευσε γέφυρα στην Κίνα μόλις λίγες μέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της

Μέρος μίας μεγάλης γέφυρας, η οποία μόλις πρόσφατα άνοιξε την λειτουργία της, κατέρρευσε στην Κίνα την Τρίτη (11/11) στην επαρχία Σιτσουάν, στα νοτιοδυτικά της χώρας.
Όπως μετέδωσε το reuters, η αστυνομία είχε απαγορεύσει την πρόσβαση στη γέφυρα Hongqi, μήκους 758 μέτρων, το απόγευμα της Δευτέρας (11/11), μετά την εμφάνιση ρωγμών σε κοντινές πλαγιές και δρόμους και την παρατήρηση μετατοπίσεων στο έδαφος ενός βουνού, σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση.
Διαβάστε ακόμα: Κίνα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο με ύψος 625 μέτρα
Η κατασκευή της γέφυρας είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα φέτος, από την ανάδοχο Sichuan Road & Bridge Group στα social media.
- Ο Κουτσούμπας και το βιβλίο του Τσίπρα, το υπερταμείο και η πρώτη συνέντευξη της Κίμπερλι στην Ελλάδα
- Nίκος Πλακιάς από Άρειο Πάγο: «Ο Καραμανλής είναι υπαίτιος για τη δολοφονία 57 ψυχών -Έκτρωμα το άρθρο 86»
- Τζέσι Πλέμονς: Η πιο παρανοϊκά αριστουργηματική περίπτωση του «λανθιμικού» σύμπαντος
- Η ταβέρνα για την οποία δεν έχει γράψει κανείς, αλλά έχει την καλύτερη προβατίνα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.