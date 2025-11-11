Κατέρρευσε γέφυρα στην Κίνα μόλις λίγες μέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της

Μέρος μίας μεγάλης γέφυρας, η οποία μόλις πρόσφατα άνοιξε την λειτουργία της, κατέρρευσε στην Κίνα την Τρίτη (11/11) στην επαρχία Σιτσουάν, στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Όπως μετέδωσε το reuters, η αστυνομία είχε απαγορεύσει την πρόσβαση στη γέφυρα Hongqi, μήκους 758 μέτρων, το απόγευμα της Δευτέρας (11/11), μετά την εμφάνιση ρωγμών σε κοντινές πλαγιές και δρόμους και την παρατήρηση μετατοπίσεων στο έδαφος ενός βουνού, σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση.

The Hongqi Bridge in Shuangjiangkou, Sichuan Province, China, partially collapsed today. Authorities believe that cracks in the nearby mountainside — likely caused by water accumulation from a nearby reservoir — played a major role in the incident. pic.twitter.com/v1bdbj5KLJ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 11, 2025

Η κατασκευή της γέφυρας είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα φέτος, από την ανάδοχο Sichuan Road & Bridge Group στα social media.

