Κατέρρευση πολυκατοικίας στην Τουρκία: Aνασύρθηκαν νεκροί και οι γονείς - Επέζησε μόνο η μια κόρη

Τέσσερα μέλη από την πενταμελή οικογένεια που διέμενε στην εξαώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε εχθές στην Τουρκία, σκοτώθηκαν αφού πλακώθηκαν τα συντρίμμια.

Συγκεκριμένα, το κρατικό ειδησεογραφικό κανάλι TRT αναγνώρισε τους νεκρούς ως μέλη της οικογένειας Μπιλίρ: τον πατέρα Λεβέντ, 43 ετών, τη μητέρα Εμινέ, 37 ετών, την κόρη Χαϊρούνισα, 14 ετών, και τον γιο Μουχάμεντ Εμίρ, 12 ετών.

Το προσωπικό διάσωσης έσωσε την μεγαλύτερη αδελφή την 18χρονη Ντιλάρα Μπιλίρ, και ανέσυρε τις σορούς των μικρότερων παιδιών μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, αλλά η αναζήτηση για τους γονείς συνεχίστηκε.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Μεχμέτ Ακτάς δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα το πρωί (30/10) ότι οι σοροί των γονέων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Τι αναφέρει ο δήμαρχος

Το TRT ανέφερε ότι 627 διασώστες αναπτύχθηκαν επί τόπου. Ενώ το κρατικό πρακτορείο Anadolu δήλωσε ότι η αιτία της κατάρρευσης ήταν άγνωστη, ο δήμαρχος Zinnur Büyükgöz υπαινίχθηκε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η αιτία μπορεί να σχετίζεται με την κατασκευή του μετρό σε κοντινή απόσταση.

Η Γκέμπζε βρίσκεται επίσης κατά μήκος της γραμμής του ρήγματος της βόρειας Ανατολίας και ήταν ένα από τα κύρια κέντρα που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του σεισμού μεγέθους 7,6 Ρίχτερ το 1999, ο οποίος σκότωσε συνολικά περίπου 18.000 ανθρώπους.

Οι ειδικοί προειδοποιούν εδώ και καιρό ότι η αποτυχία της Τουρκίας να επιβάλει τους σύγχρονους κατασκευαστικούς κώδικες ενέχει σημαντικούς κινδύνους σε περιοχές επιρρεπείς σε σεισμούς.

Τον Ιανουάριο, η κατάρρευση ενός τετραώροφου κτιρίου στο Ικόνιο οδήγησε σε δύο θανάτους. Οι καταστηματάρχες που νοίκιαζαν το ισόγειο δικάζονται επί του παρόντος για να διαπιστωθεί εάν αποσυναρμολόγησαν τις κολόνες στήριξης για περισσότερο χώρο, μια κοινή πρακτική παρά τις αυστηρές ποινές. Θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και 22 ετών εάν καταδικαστούν.