Κατέστρεψε McLaren των 200.000 ευρώ: Πώς τράκαρε ο Ρώσος κασκαντέρ το supercar

Ένας γνωστός Ρώσος κασκαντέρ και μπλόγκερ από το Ροστόφ, ο Εβγκένι Τσεμποτάρεφ, τράκαρε το supercar του, μια πανάκριβη McLaren, με τον λογαριασμό από τα «σπασμένα» να προκαλεί ίλιγγο.
Ο Τσεμποτάρεφ ισχυρίζεται ότι γλίστρησε εξαιτίας του βρεγμένου δρόμου, με αποτέλεσμα να πέσει στο προστατευτικό κιγκλίδωμα.
Το ρωσικό κανάλι SHOT αναφέρει ότι ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής κοντά στη γέφυρα Βοροσίλοφσκι. Ο Εβγκένι και ο φίλος του επέβαιναν στο σπορ αυτοκίνητο που υπέστη επίσης σοβαρές ζημιές.
Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, ενδέχεται να ενεργοποιήθηκαν οι αισθητήρες των φρένων και το αυτοκίνητο άρχισε να φρενάρει από μόνο του.
Ο Εβγκένι και ο φίλος του δεν τραυματίστηκαν, αλλά ίσως να χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο, αφού μία McLaren σαν κι αυτή κοστίζει περίπου 20 εκατομμύρια ρούβλια (208.000 ευρώ).
