Καθυστερεί η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Στον «πάγο» το τετ α τετ Ρούμπιο - Λαβρόφ

Η πολυαναμενόμενη νέα συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ίσως καθυστερήσει και μετατεθεί χρονικά καθώς, η προπαρασκευαστική συνάντηση μεταξύ των συμβούλων εξωτερικών υποθέσεων, έχει προς το παρόν αναβληθεί, σύμφωνα με πηγές του CNN.

O Αμερικανός πρόεδρος είπε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ηγέτη την περασμένη Πέμπτη (16/10) πως «συμφωνήσαμε ότι θα υπάρξει μία συνάντηση των ανώτερων συμβούλων μας, την επόμενη εβδομάδα».

Ωστόσο, η συνάντηση μεταξύ του Μαρκ Ρούμπιο και του Σεργκέι Λαβρόφ έχει μπει στον «πάγο» μέχρι στιγμής, όπως είπε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο αμερικανικό δίκτυο.

Δεν έχει γίνει άμεσα σαφές για ποιο λόγο αυτή η συνάντηση δεν θα γίνει αυτήν την εβδομάδα, αν και μία πηγή ανέφερε ότι Ρούμπιο και Λαβρόφ είχαν «αποκλίνουσες προσδοκίες» σχετικά με ένα πιθανό τέλος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ εργάζεται συνεχώς για την εξεύρεση μιας ειρηνικής και διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό αυτού του άσκοπου πολέμου και για τον τερματισμό των δολοφονιών», δήλωσε στο CNN η αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι και πρόσθεσε «θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να επιτύχει την ειρήνη».

Ρούμπιο και Λαβρόφ είχαν τηλεφωνική συνομιλία την Δευτέρα (20/10) και συζήτησαν «τα επόμενα βήματα» για τη συνέχεια μετά την συνομιλία Πούτιν - Τραμπ. Ο Ρούμπιο έδωσε έμφαση στη σημασία των επερχόμενων συναντήσεων ως ευκαιρία για τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον να συνεργαστούν για την προώθηση μιας βιώσιμης επίλυσης του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με το όραμα του Προέδρου Τραμπ», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτι Ντιπάρτμεντ.

Από την άλλη, το Κρεμλίνο χαρακτήρισε την επικοινωνία ως μία εποικοδομητική συζήτηση που ασχολήθηκε με «πιθανά συγκεκριμένα βήματα για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων».

Ωστόσο, μια πηγή που γνωρίζει το θέμα δήλωσε στο CNN ότι οι αξιωματούχοι ένιωσαν μετά την τηλεφωνική συνομιλία Ρούμπιο-Λαβρόφ ότι η ρωσική θέση δεν έχει «εξελιχθεί αρκετά πέρα ​​από τη μαξιμαλιστική της στάση».

Προς το παρόν, ανέφερε η πηγή, ο Ρούμπιο δεν είναι πιθανό να συστήσει την προώθηση της συνάντησης Πούτιν-Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, αλλά ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ ενδεχομένως να μιλήσουν ξανά τις προσεχείς ημέρες.

