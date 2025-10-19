Washington Post: Ο Πούτιν απαίτησε από τον Τραμπ το Ντόνετσκ για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία, να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική στρατηγική περιοχή του Ντόνετσκ στη Ρωσία, για να τερματιστεί ο πόλεμος, κάτι που ζήτησε και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η εφημερίδα Washington Post ανέφερε, επικαλούμενη έναν ανώτερο αξιωματούχο που γνωρίζει λεπτομέρειες, ότι ο Πούτιν θέλει τον πλήρη έλεγχο του Ντόνετσκ -μιας περιοχής που η Ρωσία επιδιώκει να καταλάβει εδώ και 11 χρόνια- ως «προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου». Η Ρωσία έχει καταλάβει τμήματα του Ντόνετσκ ή έχει υποστηρίξει φιλορώσους αυτονομιστές από το 2014, αλλά δεν έχει ακόμη επιτύχει πλήρη κυριαρχία.

Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα | ΑΠΕ-ΜΠΕ/SERGEY BOBYLEV

Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν ανέφερε δημόσια το αίτημα του Πούτιν κατά τη διάρκεια της επακόλουθης συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε την αιματοχυσία και να διαπραγματευτούμε. Ας διεκδικήσουν όλοι τη νίκη και ας κρίνει η ιστορία».

Κάνει πίσω για Ζαπορίζια, Χερσώνα, αλλά όχι για Ντόνετσκ

Η Washington Post ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης, ο Πούτιν έδειξε προθυμία να παραιτηθεί από τμήματα των κατεχόμενων περιοχών Ζαπορίζια και Χερσώνα, αλλά επέμεινε στην πλήρη παραχώρηση του Ντόνετσκ. Αυτό σηματοδότησε μια μικρή μείωση των απαιτήσεων σε σύγκριση με τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας στο Άνκορατζ της Αλάσκας τον περασμένο Αύγουστο, με ορισμένους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου να το θεωρούν ως «ένδειξη προόδου». Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης, ωστόσο, επέκρινε την πρόταση, δηλώνοντας: «Αυτό ισοδυναμεί με το να πουλάμε τα πόδια της Ουκρανίας» και αποκαλώντας την προσφορά «χωρίς πραγματικές παραχωρήσεις».

Βλαντίμιρ Πούτιν | AP

Τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το Κρεμλίνο δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό των λεπτομερειών της τηλεφωνικής κλήσης. Ο Πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει να πραγματοποιήσει σύντομα σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, φέρεται να δήλωσε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ΗΠΑ-Ουκρανίας στις 17: «Το Ντονέτσκ είναι μια περιοχή με κυρίως ρωσόφωνη γλώσσα. Απαιτείται μια ρεαλιστική κρίση». Ωστόσο, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι διπλωμάτες θεώρησαν αυτό ως απήχηση της ρητορικής του Κρεμλίνου και αντέδρασαν με αγανάκτηση.

Ο Ζελένσκι ζητάει Tomahawk

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι ήλπιζε σε υποστήριξη για τις παραδόσεις πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ, αλλά έμεινε «με άδεια χέρια». Ο Τραμπ εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με την περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια, δηλώνοντας: «Ελπίζω ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει χωρίς να χρειαστεί να σταλούν πυραύλοι».

Η Ρωσία ελέγχει επί του παρόντος περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, με τα μέτωπα να παραμένουν στάσιμα για πάνω από ένα χρόνο. Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει υπό όρους με την προτεινόμενη από τον Τραμπ «εκεχειρία με βάση τα τρέχοντα μέτωπα», αλλά απαιτεί ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη για να αποτρέψει μελλοντικές ρωσικές εισβολές.

Μετά την κατάπαυση του πυρός και την ανταλλαγή ομήρων στη Γάζα, ο Πρόεδρος Τραμπ τόνισε τα διπλωματικά επιτεύγματα και έθεσε ως νέο στόχο τον πρόωρο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους: «Μήπως ο Πούτιν απλώς καθυστερεί;», απάντησε: «Έχω εξαπατηθεί από τους καλύτερους διαπραγματευτές σε όλη μου τη ζωή, αλλά πάντα κερδίζω», προβάλλοντας αυτοπεποίθηση.

Η Washington Post ανέλυσε ότι η τηλεφωνική κλήση «καταδεικνύει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να θεωρεί τον πλήρη έλεγχο του Ντόνετσκ ως βασικό στόχο των διαπραγματεύσεων και, παρά το όραμα του Τραμπ για «μεγάλη υπόθεση», οι θεμελιώδεις διαφορές στην επίλυση του πολέμου παραμένουν ανεπίλυτες».

