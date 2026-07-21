Κάτι μάς θύμισε: Ο Άντι Μπέρναμ ξεκινά τη θητεία του με σύνθημα «Φέρνουμε πίσω την ελπίδα»

Ο Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε, θυμίζοντάς μας εποχές ΣΥΡΙΖΑ, ότι η έλευσή του στην εξουσία θα «φέρει πίσω την ελπίδα» στη Βρετανία, καθώς ξεκίνησε την πρωθυπουργία του με τον αιφνιδιαστικό διορισμό του Τζον Χίλι ως υπουργού Οικονομικών.

Ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου παραδέχτηκε ότι ο κόσμος έχει «βαρεθεί» την πολιτική, στον λόγο του αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ, λέγοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να φέρει πραγματική αλλαγή.

Στην ομιλία του έξω από το Νο 10, είπε ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει «δημοσιονομική ανάσα» σήμερα (21/7) για τους πολίτες όσον αφορά το κόστος ζωής, με σχέδια για μείωση των λογαριασμών ενέργειας και των εισιτηρίων των λεωφορείων να αναμένονται.

Άντι Μπέρναμ: Το πρώτο τηλεφώνημα με τον Τραμπ

Στην πρώτη του τηλεφωνική κλήση με παγκόσμιο ηγέτη, ο Μπέρναμ μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ -ο οποίος είχε προηγουμένως υπονοήσει ότι ήταν απλώς δήμαρχος «κάποιας πόλης»- προσκαλώντας τον στο Μάντσεστερ για τη σύνοδο κορυφής της G20 του επόμενου έτους.

Ο Τραμπ έγραψε αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι δύο ηγέτες «είχαν μια πολύ καλή συζήτηση», συζητώντας για το Ιράν, τη στρατιωτική συμμαχία ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου και το εμπόριο. Ο Τραμπ είπε ότι αυτός και ο Μπέρναμ σχεδιάζουν να συναντηθούν «στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον».

Ο Μπέρναμ τηλεφώνησε επίσης στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η άφιξη του Μπέρναμ στην Ντάουνινγκ Στριτ ως έκτου πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα σε μια δεκαετία , δίνει στο κόμμα του την ευκαιρία για μια δεύτερη ακρόαση με το κοινό, αλλά θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αστάθεια.

Μιλώντας χωρίς σημειώσεις, και παρακολουθούμενος από τη σύζυγό του, Μαρί-Φρανς βαν Χιλ, είπε: «Έχω έντονη επίγνωση ότι είμαι το έκτο άτομο τα τελευταία 10 χρόνια που περπατά σε αυτόν τον δρόμο, ο έβδομος πρωθυπουργός από το 2016, γεγονός που καθιστά αυτή τη στιγμή μια στιγμή για περισυλλογή και αποφάσεις».