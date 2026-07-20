Κάτι ξέρουν οι Βεδουίνοι: Τι πρέπει να φοράμε στον καύσωνα για να μείνουμε δροσεροί

Και ενώ ο κόσμος είναι ένα καζάνι που βράζει, λόγω των συνεχών κυμάτων καύσωνα εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, τα ρούχα που επιλέγουμε να φορέσουμε παίζουν κομβικό ρόλο για την διατήρηση της δροσιάς και μιας φυσιολογικής θερμοκρασίας.

Ερευνητές διαπιστώνουν πως εάν φοράμε κατάλληλα ρούχα, μπορούμε να αυξήσουμε την θερμοκρασία του aircondition, γεγονός που θα εξοικονομούσε σημαντική ποσότητα ενέργειας, μειώνοντας τόσο το κόστος όσο και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σημειώνει το BBC.

Τι πρέπει να φοράμε για παραμείνουμε δροσεροί στον καύσωνα

Χρώμα και σχέδιο

Όσον αφορά το χρώμα, οι περισσότεροι άνθρωποι φορούν λευκά το καλοκαίρι, επειδή το λευκό αντανακλά τις ακτίνες του ήλιου αντί να απορροφά το φως, όπως συμβαίνει με το μαύρο.

Ωστόσο, η θεωρία αυτή γίνεται κάπως πιο περίπλοκη όταν εξετάζουμε το πάχος και τη γραμμή των ρούχων, καθώς η θερμότητα δεν προέρχεται μόνο από τον ήλιο, αλλά και από το ίδιο μας το σώμα. Όταν η θερμότητα του σώματός μας προσκρούει στα λευκά ρούχα, αντανακλάται πίσω σε εμάς.

Διαβάστε επίσης: Η κλιματική κρίση κλέβει τον ύπνο μας: Τι δείχνει νέα μελέτη, σε ποια θέση κατατάσσεται η Αθήνα

Το 1980, μια μελέτη σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι Βεδουίνοι, ένας αυτόχθων, ημινομαδικός λαός που κατοικεί σε ερημικές περιοχές της Αραβικής Χερσονήσου, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, φορούν μαύρους μανδύες στην έρημο, διαπίστωσε ότι η έκθεση στη θερμότητα ήταν η ίδια, είτε τα μέλη της φυλής φορούσαν μαύρους είτε λευκούς μανδύες.

Πώς είναι αυτό δυνατόν;

Τα μαύρα υφάσματα εκπέμπουν τη θερμότητα πιο αποτελεσματικά, πράγμα που σημαίνει ότι απορροφούν τη θερμότητα που εκπέμπει το σώμα, επομένως αυτό μπορεί επίσης να συμβάλει στην ψύξη του σώματός σας.

Το μυστικό των Βεδουίνων είναι να φορούν φαρδιά μαύρα ρούχα, ειδικά όταν φυσάει. Τα φαρδιά μαύρα ρούχα θερμαίνουν τον χώρο ανάμεσα στο ύφασμα και το δέρμα, δημιουργώντας ένα ανοδικό ρεύμα αέρα, σαν καμινάδα, και προσφέροντας δροσιά.

«Η ποσότητα θερμότητας που προσλαμβάνει ένας Βεδουίνος εκτεθειμένος στην καυτή έρημο είναι η ίδια, είτε φορά μαύρο είτε λευκό μανδύα», επισημαίνει η μελέτη. «Η επιπλέον θερμότητα που απορροφούσε ο μαύρος μανδύας χανόταν προτού φτάσει στο δέρμα», σημειώνεται επιπλέον.

Το υλικό παίζει ρόλο

«Η επιλογή του υφάσματος είναι καθοριστική», λέει η στυλίστρια και αρθρογράφος μόδας Heather Newberger. «Αν φοράς μια φαρδιά τζιν ολόσωμη φόρμα, θα νιώθεις πολύ περισσότερη ζέστη από τη φίλη σου που φορά ένα πιο στενό ρούχο από γάζα ή σιφόν».

Όσον αφορά την εφαρμογή, τα ελαφριά υφαντά υφάσματα, όπως το βαμβάκι και το μετάξι, συνήθως πέφτουν πιο χαλαρά στο σώμα σε σχέση με τα πλεκτά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν υπάρχει υγρασία: στη ξηρή ζέστη, η ικανότητα απομάκρυνσης του ιδρώτα μπορεί να αρκεί, καθώς ο ιδρώτας απορροφάται από το σώμα και εξατμίζεται λόγω της ζέστης.

Όταν όμως επικρατεί ζέστη και υγρασία, ο αέρας γύρω σου είναι ήδη κορεσμένος με υδρατμούς, πράγμα που σημαίνει ότι ο ιδρώτας που έχουν απορροφήσει τα ρούχα σου δεν έχει πού να διαφύγει.

«Σε ό,τι αφορά τα ρούχα, είναι προτιμότερο να επιλέγεις υλικά που επιτρέπουν τη διέλευση των υδρατμών, ώστε να μην εμποδίζεται η εξάτμιση του ιδρώτα», λέει ο Rhett Allain, αναπληρωτής καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Southeastern Louisiana.

Το βαμβάκι και ο πολυεστέρας απορροφούν και ανακλούν το μεγαλύτερο μέρος της υπέρυθρης ακτινοβολίας που προσπίπτει σε αυτά – σχεδόν το 99% – με αποτέλεσμα να εμφανίζονται συχνά λευκά στις υπέρυθρες απεικονίσεις.

Ωστόσο, τα υλικά αυτά επιτρέπουν επίσης τη διέλευση του 30-40% του ορατού φωτός. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να προκαλέσει ταχύτερη θέρμανση του σώματος σε σχέση με την κανονική, σύμφωνα με ερευνητές του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT).

Τα βρεγμένα ρούχα βοηθάνε

Ίσως ο καλύτερος τρόπος για να παραμείνετε δροσεροί στη ζέστη, όσον αφορά την ενδυμασία, είναι να φοράτε βρεγμένα ρούχα, επισημαίνει ο Allain. Το νερό χρειάζεται θερμική ενέργεια για να εξατμιστεί και, καθώς μεταβαίνει από την υγρή στην αέρια κατάσταση, απορροφά τη θερμότητα από το σώμα σας, δροσίζοντας το δέρμα και μειώνοντας τη θερμοκρασία του σώματός σας.

Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι η επιλογή ρούχων για να παραμείνετε δροσεροί είναι λίγο πιο σύνθετη υπόθεση από το να φορέσετε απλώς ένα λευκό T-shirt. Ωστόσο, το κατάλληλο ύφασμα, η σωστή εφαρμογή και, όποτε είναι εφικτό, λίγο νερό μπορούν να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε χαμηλά τη θερμοκρασία του σώματός σας όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει, εξοικονομώντας παράλληλα ενέργεια από τη χρήση κλιματιστικού.