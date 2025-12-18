Κάτοικος της πιο κρύας πόλης του κόσμου περιγράφει τι φοράει για να βγει στους -50°C

Η Κιουν Μπι γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην πιο κρύα πόλη της Γης, το Γιακούτσκ.

Πρόκειται για την πρωτεύουσα της Δημοκρατίας των Σαχά στη Ρωσία και βρίσκεται περίπου 450.000 χιλιόμετρα από τον Αρκτικό Κύκλο.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στο Γιακούτσκ

Η πόλη έχει ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας τους -74,4 βαθμούς Κελσίου, που καταγράφτηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 1891.

Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, η μέση χαμηλή θερμοκρασία είναι -42°C (-43,6°F), με την πόλη να απολαμβάνει λιγότερες από τέσσερις ώρες ηλιοφάνειας την ημέρα.

Το Γιακούτσκ έχει πληθυσμό 355.000 ανθρώπους, λίγο λιγότερο από τη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ. Το καλοκαίρι η μέση υψηλή θερμοκρασία της σιβηρικής πόλης είναι οι 26 βαθμοί Κελσίου.

«Το κρύο είναι ακραίο αλλά αγαπώ τη Γιακουτία με όλη μου την καρδιά»

Η Κιουν Μπι είναι μια νεαρή δημοφιλής δημιουργός περιεχομένου στο Youtube και σκηνοθέτης που κατάγεται από την πόλη, ζει εκεί και μοιράζεται την καθημερινότητά της, τον πολιτισμό και τα μαγευτικά τοπία. Στα βίντεό της περιλαμβάνονται συχνά και συμβουλές επιβίωσης σε ακραίο καιρό, αλλά και καθημερινές ρουτίνες.

Η ίδια στον ιστότοπο που έχει δημιουργήσει γράφει ως χαμηλότερη καταγεγραμμένη θερμοκρασία της πόλης τους -71 βαθμούς Κελσίου και μέση χειμερινή θερμοκρασία τους -50°C.

«Οι χειμώνες εδώ είναι πολύ μεγάλοι, κρύοι και σκοτεινοί... Η χαμηλότερη καταγεγραμμένη θερμοκρασία στη Γιακουτία - όπως είναι γνωστή η πόλη- είναι -71°C (-95°F) και η μέση χειμερινή θερμοκρασία είναι -50°C (-58°F), αλλά παρά το ακραίο κρύο, την αγαπώ με όλη μου την καρδιά.

Η Γιακουτία είναι ένα κρυμμένο διαμάντι με απίστευτη φύση, πολιτισμό και ανθρώπους. Θέλω να μοιραστώ τον εξαιρετικό τρόπο ζωής μας, την υπέροχη φύση μας, πώς οι άνθρωποι ζουν σε ένα τόσο σκληρό περιβάλλον και απολαμβάνουν τη ζωή τους εκεί. Ελπίζω να σας αρέσει!», γράφει η Κιούν Μπι στο κείμενο που συστήνεται στους αναγνώστες της.

Τι φοράει για να επιβιώσει μια συνηθισμένη μέρα στο κρύο

Το dresscode επιβίωσης που ακολουθεί η Κιουν Μπι για τις αρνητικές θερμοκρασίες που καταγράφονται στην περιοχή έχει ως εξής:

Δύο κολάν

Μάλλινες επιγονατίδες

Μάλλινες κάλτσες πάνω από τις βαμβακερές της

Ισοθερμικό παντελόνι

Βαμβακερή μπλούζα

Φούτερ

Λεπτό μπουφάν

Μπουφάν με ενίσχυση ειδική για τους αρκτικούς χειμώνες

Κασκόλ

Σκουφί με γούνινη επένδυση

Γάντια

Μπότες με γούνινη επένδυση