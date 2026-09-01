Εφιάλτης στο Νεπάλ: Φόβοι για εκατοντάδες εγκλωβισμένους σε σήραγγες – Πάνω από 950 οι νεκροί από τις πλημμύρες

Διασώστες έσπευσαν να απεγκλωβίσουν εκατοντάδες εργαζομένους που πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί σε σήραγγες υδροηλεκτρικών έργων, οι οποίες καλύφθηκαν από λάσπη μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξανόταν και ολοένα πιο απελπισμένες οικογένειες αναζητούσαν τους αγνοούμενους συγγενείς τους.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών σε Νεπάλ και Κίνα ξεπέρασε τους 950, ενώ περισσότεροι από 4.400 άνθρωποι αγνοούνται. Σύμφωνα με το Associated press, ενωση του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπεί εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 900 εργαζόμενοι αγνοούνται σε 12 υδροηλεκτρικά έργα που υπέστησαν ζημιές από τις ξαφνικές πλημμύρες στις περιοχές Ρασούβα και Νουβακότ του Νεπάλ.

Περίπου 500 από τους εργαζομένους πιστεύεται ότι έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε σήραγγες. Τουλάχιστον ένας ειδικός εκτίμησε ότι ορισμένοι από τους εγκλωβισμένους μπορεί να έχουν πρόσβαση σε οξυγόνο, ωστόσο άλλοι προειδοποίησαν ότι οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες μειώνονται όσο περνά η ώρα.

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Καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης εντείνονταν, ο στρατός του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι ανασύρθηκαν τέσσερις σοροί από τρεις σήραγγες που είχαν γεμίσει με λάσπη.

Ορισμένοι εργαζόμενοι κατάφεραν να καλέσουν για βοήθεια όταν σημειώθηκε η καταστροφή την περασμένη Τετάρτη, ενώ άλλοι που κατάφεραν να διαφύγουν ανέφεραν ότι πολλοί συνάδελφοί τους παρέμεναν μέσα στις σήραγγες, δήλωσε ο Μόχαν Κουμάρ Ντάνγκι, πρόεδρος της Ένωσης Ανεξάρτητων Παραγωγών Ενέργειας του Νεπάλ (IPPAN).

Δεν είναι σαφές εάν οι διασώστες έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τους εγκλωβισμένους εργαζομένους μετά τις αρχικές κλήσεις για βοήθεια.

Έξι ημέρες μετά την καταστροφή, αυξάνονταν οι φόβοι ότι κάποιοι από τους εγκλωβισμένους ενδέχεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από ασφυξία, δήλωσε ο Ντάνγκι.

Τεράστιες σήραγγες για τον έλεγχο της ροής του νερού

Οι επιχειρήσεις διάσωσης επικεντρώθηκαν στους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στις τεράστιες σήραγγες οι οποίες κατασκευάστηκαν για τον έλεγχο της ροής του νερού. «Αυτές οι σήραγγες είναι αρκετά μεγάλες ώστε να μπορούν να περάσουν φορτηγά», δήλωσε ο Γιάκομπ Στάινερ, γεωεπιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Γκρατς στην Αυστρία, ο οποίος εδρεύει στη Ντάκα του Μπανγκλαντές.

«Από όσα γνωρίζουμε, έχουν καταφέρει να διοχετεύσουν οξυγόνο σε ορισμένους από τους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί και προσπαθούν τώρα να τους διασώσουν. Είναι, όμως, ένας αγώνας με τον χρόνο, καθώς οι άνθρωποι χρειάζονται τροφή και νερό», πρόσθεσε.

Στο υδροηλεκτρικό έργο Upper Trishuli-1, στην περιοχή Ρασούβα που επλήγη σοβαρά από τις πλημμύρες, τουλάχιστον 576 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον Ντάνγκι. Περίπου 300 από αυτούς πιστεύεται ότι έχουν εγκλωβιστεί μέσα στη σήραγγα του έργου.

Στο υδροηλεκτρικό έργο Trishuli-3, συνεργεία προσπαθούσαν να κατέβουν περίπου 15 μέτρα μέσα σε μια σήραγγα, προκειμένου να φτάσουν στους ανθρώπους που πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί εκεί, σύμφωνα με τον ταξίαρχο Ράτζα Ραμ Μπασνέτ, εκπρόσωπο του στρατού του Νεπάλ.

Εργαζόμενοι που απομάκρυναν λάσπη από έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ντάντινγκ του Νεπάλ, ο οποίος υπέστη σοβαρές ζημιές από τις πλημμύρες, δήλωσαν στο Associated Press ότι ο σταθμός αποτελεί βασικό κρίκο για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε περισσότερους από 20.000 ανθρώπους στην περιοχή.

Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την αποκατάσταση των δρόμων

Στην κινεζική πλευρά, οι επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης περιλάμβαναν και την ανοικοδόμηση του δρόμου που οδηγεί στο συνοριακό πέρασμα Γκιρόνγκ, μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν οι μετακινήσεις μεταξύ Κίνας και Νεπάλ.

Φορτηγά μετέφεραν τεράστιους βράχους, καθώς εργάτες προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν τμήμα του δρόμου, μετέδωσε τη Δευτέρα η κρατική τηλεόραση CCTV, ενώ δίπλα τους τα νερά έτρεχαν ορμητικά, έχοντας ενισχυθεί από τις πολυήμερες βροχοπτώσεις.

Ο δρόμος βρίσκεται πλέον κάτω από 2 έως 3 μέτρα νερού. Η προσπάθεια αποκατάστασης πραγματοποιούνταν σε απόσταση λίγο μεγαλύτερη του ενός χιλιομέτρου από τα σύνορα, σύμφωνα με το CCTV.

Αν και ορισμένες ομάδες διάσωσης κατάφεραν να φτάσουν στα σύνορα, αυτό αποτελούσε μόνο ένα μέρος της συνολικής επιχείρησης.

Η κάλυψη των κινεζικών κρατικών μέσων ενημέρωσης έχει επικεντρωθεί κυρίως στην επίσημη αντίδραση των αρχών, προβάλλοντας την ανάπτυξη πυροσβεστών, δυνάμεων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού και τις οδηγίες που έδωσαν ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Λίγα είναι γνωστά για τα θύματα στην κινεζική πλευρά.

Απεγνωσμένες οικογένειες αναζητούν πληροφορίες για τους αγνοούμενους. Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών του Νεπάλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι στη χώρα έχουν καταμετρηθεί 939 νεκροί και 3.925 αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων 592 αλλοδαποί.

Μέχρι την Κυριακή, οι κινεζικές αρχές είχαν ανακοινώσει 16 νεκρούς και 546 αγνοούμενους. Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 261 από τους αγνοούμενους είναι αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 100 Νεπαλέζοι.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι 80 Αμερικανοί αγνοούνται, ενώ 13 έχουν καταφέρει να φτάσουν σε ασφαλές σημείο.

Δύο ημέρες μετά την καταστροφή, ο ιδιοκτήτης μιας ινδικής ταξιδιωτικής εταιρείας, ο Μαραβάλ Ναγκάπαν, ταξίδεψε στο Νεπάλ για να αναζητήσει τον αγνοούμενο γιο του.

Επισκέφθηκε κέντρα διάσωσης και νεκροτομεία και έφτασε έως και 40 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου πιστευόταν ότι βρισκόταν ο γιος του, χωρίς όμως να βρει κανένα ίχνος του.

Ο γιος του, Σάτια Ναραγιάν, ήταν επικεφαλής μιας ομάδας 49 Ινδών ταξιδιωτών που επέστρεφαν από το όρος Καϊλάς στο Θιβέτ.

Η ομάδα αγνοείται από τη στιγμή που τα νερά της πλημμύρας κατέκλυσαν ένα κινεζικό συγκρότημα τελωνειακού και μεταναστευτικού ελέγχου, όπου περίμεναν να περάσουν στο Νεπάλ.