Οι σαρωτικές πλημμύρες στο Νεπάλ, άφησαν πίσω πάνω από 900 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους, ενώ δεκάδες κτίρια καταστράφηκαν και περίπου 10.000 νοικοκυριά επηρεάστηκαν. Ωστόσο, ένα σπίτι στέκει «αγέρωχο».
Το «πράσινο σπίτι», που έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, πήρε αρχικά δημοσιότητα επεδή ήταν περιτριγυρισμένο από γρήγορα κινούμενα, λασπωμένα νερά πλημμύρας και μέσα υπήρχε μια οικογένεια παγιδευμένη μέσα στο κτίριο.
Αυτό προκάλεσε εκτεταμένη ανησυχία για την οικογένεια μέσα στο σπίτι, με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να προσεύχονται για την ασφάλειά τους καθώς παρακολουθούσαν τις τρομακτικές σκηνές να εκτυλίσσονται.
Νεπάλ: Οι χρήστες αναρωτιούνται πώς το πράσινο σπίτι κατάφερε να «επιβιώσει»
Εκτός από την οικογένεια που ήταν μέσα, η ανθεκτικότητα της δομής έγινε σύντομα ένα σημαντικό σημείο συζήτησης στο διαδίκτυο. Πολλοί θεατές εξέφρασαν δυσπιστία για το πώς το σπίτι κατάφερε να αντέξει τις ισχυρές πλημμύρες ενώ τα κοντινά κτίρια υπέστησαν ζημιές ή παρασύρθηκαν.
Αυτό το σπίτι που στέκεται πίσω από μια τόσο τεράστια δύναμη είναι ένα παράδειγμα της αξίας της ισχυρής κατασκευής", έγραψε ένας άλλος χρήστης.
«Συγχαρητήρια σε όποιον έχτισε αυτό το κτίριο», έγραψε ένας άλλος χρήστης.
«Δόξα τω Θεώ αυτό το σπίτι επέζησε από τις πλημμύρες», σχολίασε ένας χρήστης.
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