Μενού

Νεπάλ: Το πράσινο σπίτι που κατάφερε να αντέξει στις πλημμύρες και έγινε viral

Το πράσινο σπίτι στο Νεπάλ, το οποίο, όταν όλα τα κτίρια γύρω καταστρέφονταν, αυτό κατάφερε να «επιβιώσει». Το viral βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

Reader symbol
Newsroom
νεπάλ
Το viral πράσινο σπίτι στο Νεπάλ | ANI@x
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Οι σαρωτικές πλημμύρες στο Νεπάλ, άφησαν πίσω πάνω από 900 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους, ενώ δεκάδες κτίρια καταστράφηκαν και περίπου 10.000 νοικοκυριά επηρεάστηκαν. Ωστόσο, ένα σπίτι στέκει «αγέρωχο». 

Το «πράσινο σπίτι», που έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, πήρε αρχικά δημοσιότητα επεδή ήταν περιτριγυρισμένο από γρήγορα κινούμενα, λασπωμένα νερά πλημμύρας και μέσα υπήρχε μια οικογένεια παγιδευμένη μέσα στο κτίριο. 

Αυτό προκάλεσε εκτεταμένη ανησυχία για την οικογένεια μέσα στο σπίτι, με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να προσεύχονται για την ασφάλειά τους καθώς παρακολουθούσαν τις τρομακτικές σκηνές να εκτυλίσσονται.

Νεπάλ: Οι χρήστες αναρωτιούνται πώς το πράσινο σπίτι κατάφερε να «επιβιώσει» 

Εκτός από την οικογένεια που ήταν μέσα, η ανθεκτικότητα της δομής έγινε σύντομα ένα σημαντικό σημείο συζήτησης στο διαδίκτυο. Πολλοί θεατές εξέφρασαν δυσπιστία για το πώς το σπίτι κατάφερε να αντέξει τις ισχυρές πλημμύρες ενώ τα κοντινά κτίρια υπέστησαν ζημιές ή παρασύρθηκαν.

Διαβάστε επίσης: Νεπάλ: Πώς ένας δάσκαλος έσωσε 900 μαθητές - «Επιβιώσαμε για μόλις 10 δευτερόλεπτα»

Αυτό το σπίτι που στέκεται πίσω από μια τόσο τεράστια δύναμη είναι ένα παράδειγμα της αξίας της ισχυρής κατασκευής", έγραψε ένας άλλος χρήστης.

«Συγχαρητήρια σε όποιον έχτισε αυτό το κτίριο», έγραψε ένας άλλος χρήστης.

«Δόξα τω Θεώ αυτό το σπίτι επέζησε από τις πλημμύρες», σχολίασε ένας χρήστης.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ