Στην μια γωνία του πλανήτη η Ευρώπη βρέθηκε στο έλεος του καύσωνα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, δοκιμάζοντας τόσο τα συστήματα υγείας, αλλά και τις αντοχές των πολιτών οι οποίοι έιχαν επιδωθεί σε μια άνευ προηγουμένου αναζήτηση κλιματισμού.

Οι Κινέζοι από την άλλη πλευρά του πλανήτη απορούσαν με τους Ευρωπαίους, καθώς κάθε σπίτι στην Κίνα διαθέτει κλιματισμό. Βασικά, τα κλιματιστικά στην Κίνα είναι περισσότερα από τα νοικοκυριά, σημειώνει η Washington Post.

Όταν οι χώρες της Ευρώπης υπέφεραν από τον καύσωνα, οι κινεζικές εταιρίες κλιματιστικών εξελίχθηκαν σε σανίδες σωτηρίας, καθώς μόνο το 20% των νοικοκυριών διαθέτει κλιματισμό.

Κατασκευαστές- κολοσσοί κλιματιστικών όπως Midea, Haier και Gree, είδαν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο υδράργυρος ξεπερνούσε τους 38 βαθμούς Κελσίου και οι Ευρωπαίοι προετοιμάζονταν για ακόμη εντονότερους καύσωνες.

Όπως επισημαίνουν τα στοιχεία των κινεζικών τελωνείων, οι εξαγωγές κλιματιστικών από την Κίνα προς τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία αυξήθηκαν τον Μάιο κατά περισσότερο από 55% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ένας Κινέζος έμπορος δήλωσε στην κρατική εφημερίδα Beijing News ότι τα εργοστάσια λειτουργούσαν σε 24ωρη βάση για να καλύψουν τις παραγγελίες από την Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στη ζήτηση.

Την ίδια στιγμή, Κινέζοι διπλωμάτες δημοσίευαν βίντεο από το αυτοματοποιημένο εργοστάσιο της Midea, όπου μια νέα μονάδα κλιματισμού συναρμολογείται μέσα σε μόλις έξι δευτερόλεπτα.

Inside Chinese AC maker Midea's smart factory, it takes only 6 seconds to assemble a new AC on the line.



The factory has full 5G coverage, AI-powered real-time monitoring, automated unmanned packaging, and robotic transport.



Europe lacks more than just ACs. pic.twitter.com/xubVPto4AF — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) July 3, 2026