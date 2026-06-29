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Κέιτ Μίντλετον: Ανέβηκε σε τρεις κορυφές της Βρετανίας σε 24 ώρες - Το μήνυμα για τον καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον έφερε εις πέρας το «Three Peaks Challenge», ολοκληρώνοντας την ανάβαση στις τρεις ψηλότερες κορυφές της Αγγλίας.

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Κέιτ Μίντλετον
Κέιτ Μίντλετον | @princeandprincessofwales/Instagram
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Η Κέιτ Μίντλετον απέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη της θέλησης και της ψυχικής αντοχής της, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας κατάφερε να φέρει εις πέρας το περίφημο Three Peaks Challenge, ανεβαίνοντας στις τρεις ψηλότερες κορυφές της Σκωτίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδρομή που περιλαμβάνει το Ben Nevis, το Scafell Pike και το Snowdon (Yr Wyddfa), με συνολική πεζοπορία περίπου 37 χιλιομέτρων και περισσότερα από 3.000 μέτρα υψομετρικής ανάβασης. 

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