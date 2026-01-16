Για τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στο Ιράν, συνεδρίασε χθες Πέμπτη το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ. Το Συμβούλιο ενημέρωσε η Βοηθός Γενική Γραμματέας Μάρθα Πόμπι, δύο εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, ενώ το Ιράν συμμετείχε δυνάμει του Κανόνα 37.

Η κ. Πόμπι μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τόνισε ότι οι λαϊκές διαδηλώσεις στο Ιράν, οι οποίες διαρκούν σχεδόν τρεις εβδομάδες, έχουν εξελιχθεί σε πανεθνική αναταραχή με σημαντικές απώλειες ανθρωπίνων ζωών.

Ανέφερε ότι μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για εκατοντάδες ή και χιλιάδες νεκρούς το διάστημα 8-10 Ιανουαρίου, επισημαίνοντας ότι ο ΟΗΕ δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τα στοιχεία.

Ιράν: Φερόμενα χιλιάδες τα θύματα του καθεστώτος

Εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα, τόνισε τη βαθιά ανησυχία για την υπερβολική χρήση βίας και την ανάγκη αποτροπής περαιτέρω απωλειών και έκανε έκκληση για αποκατάσταση της πρόσβασης στην πληροφόρηση.

Αναφέρθηκε επίσης σε μαζικές συλλήψεις, με εκτιμήσεις άνω των 18.000 κρατουμένων, ζητώντας ανθρώπινη μεταχείριση, πρόσβαση των οικογενειών και άμεση παύση εκτελέσεων που συνδέονται με υποθέσεις διαδηλώσεων. Όλοι οι θάνατοι, τόνισε, πρέπει να διερευνηθούν άμεσα, ανεξάρτητα και διαφανώς.

Προειδοποίησε για τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης λόγω δημοσίων δηλώσεων περί ενδεχόμενων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, επισημαίνοντας ότι η διπλωματία και ο διάλογος αποτελούν τη μόνη βιώσιμη οδό. Επανέλαβε τη σημασία των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ, ιδίως της ειρηνικής επίλυσης διαφορών και της απαγόρευσης απειλής ή χρήσης βίας, ως θεμέλια της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Ο Άχμαντ Μπατέμπι, Ιρανοαμερικανός δημοσιογράφος και ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανέφερε ότι, όταν ήταν φοιτητής, συνελήφθη από τις ιρανικές αρχές επειδή συμμετείχε σε διαδήλωση.

Κατήγγειλε ότι βασανίστηκε από τις αρχές και εξαναγκάστηκε να «ομολογήσει» μπροστά στην κάμερα ότι ήταν αμειβόμενος πράκτορας των Ηνωμένων Πολιτειών. «Δεν το έκανα ποτέ αυτό, αλλά με βασάνισαν για να το πω. Είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Ιράν» ανέφερε.

Η Μασίχ Αλινετζάντ, Ιρανή δημοσιογράφος που εναντιώνεται στο ιρανικό θεοκρατικό καθεστώς, ανέφερε ότι «αυτό που χρειάζεται τώρα για να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όσους διατάσσουν σφαγές στο Ιράν είναι πραγματική και συγκεκριμένη δράση».

«Εκατομμύρια αθώοι, άοπλοι Ιρανοί έχουν φιμωθεί με σφαίρες, μαζικές συλλήψεις, φυλακίσεις και πλήρη διακοπή των επικοινωνιών, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς κινητά τηλέφωνα και χωρίς σταθερές γραμμές. Το Ιράν βρίσκεται σε απόλυτο σκοτάδι», ανέφερε.

Η θέση της ελληνικής αντιπροσωπείας για το Ιράν

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγ. Μπαλτά στην τοποθέτηση της εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της βίας εναντίον διαδηλωτών, την απώλεια ανθρωπίνων ζωών -συμπεριλαμβανομένων και παιδιών- και τις εκτεταμένες συλλήψεις, οι οποίες είναι απολύτως καταδικαστέες.

Τόνισε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του εγγενούς δικαιώματος στη ζωή, της ελευθερίας της έκφρασης και της συνάθροισης, είναι καθολικά δικαιώματα και πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά.

Επανέλαβε την πλήρη προσήλωση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο και στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και την ανάγκη αποκλιμάκωσης, διαλόγου και ειρηνικής επίλυσης της τρέχουσας κρίσης.