Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ναϊρόμπι στην Κένυα, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ στον αέρα για να σκορπίσουν το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί σε ένα στάδιο για να προσκυνήσει τη σορό του ηγέτη της αντιπολίτευσης Ράιλα Οντίνγκα, μετέδωσαν τα κανάλια Citizen TV και KTN News.
Μια αστυνομική πηγή επιβεβαίωσε τον απολογισμό αυτόν.
Σύμφωνα με την κενυατική τηλεόραση, αφού οι δυνάμεις ασφαλείας άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα, η αστυνομία έριξε δακρυγόνα και το στάδιο εκκενώθηκε πολύ γρήγορα.
Νωρίτερα, χιλιάδες άνθρωποι εισέβαλαν στο διεθνές αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι, διακόπτοντας την τελετή κατά την οποία ο πρόεδρος της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο και άλλοι αξιωματούχοι υποδέχονταν με στρατιωτικές τιμές το φέρετρο του Οντίνγκα.
Λόγω του χάους, το αεροδρόμιο διέκοψε για δύο ώρες τη λειτουργία του.
