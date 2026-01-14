Κιάρα Φεράνι: Αθώα για την υπόθεση απάτης «Pandorogate»

Το δικαστήριο στην Ιταλία απάλλαξε την Κιάρα Φεράνι (Chiara Ferragni) από τις κατηγορίες απάτης, κλείνοντας μια υπόθεση «βόμβα» για τον χώρο του influencing και του marketing

Υπενθυμίζεται ότι, η υπόθεση επικεντρώθηκε σε ισχυρισμούς ότι οι καταναλωτές παραπλανήθηκαν σχετικά με το φιλανθρωπικό χαρακτήρα των πωλήσεων που σχετίζονταν με ένα χριστουγεννιάτικο κέικ και σοκολατένια αυγά που προώθησε η Φεράνι.

Κιάρα Φεράνι: Το κατηγορητήριο

Η απόφαση κλείνει ένα κεφάλαιο στην υπόθεση που τα ιταλικά μέσα χαρακτήρισαν γρήγορα «Pandoro Gate», μια υπόθεση που ανέδειξε πώς το influencer marketing, οι φιλανθρωπικές δηλώσεις και η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών μπορούν να συγκρουστούν όταν η προωθητική αφήγηση προηγείται των νομικών υποχρεώσεων αποκάλυψης.

Στην ουσία, η δίωξη ισχυρίστηκε ότι η Φεράνι και οι εμπορικοί της συνεργάτες παραπλάνησαν τους καταναλωτές, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η αγορά ενός περιορισμένης έκδοσης χριστουγεννιάτικου κέικ pandoro και branded σοκολατένιων αυγών θα υποστήριζε άμεσα παιδιατρικές θεραπείες, ενώ στην πραγματικότητα έγινε μόνο μία σταθερή δωρεά, ενώ οι εταιρικές οντότητες της influencer αποκόμισαν σημαντικό εμπορικό όφελος.

Η υπόθεση προέρχεται από τη συνεργασία του 2022 μεταξύ της Φεράνι και της ιταλικής εταιρείας ζαχαρωδών Balocco, η οποία παρήγαγε ένα ροζ-branded κέικ pandoro με τιμή περίπου 9 ευρώ, σχεδόν τρεις φορές υψηλότερη από την κανονική έκδοση.

Τα διαφημιστικά υλικά υποδείκνυαν ότι τα έσοδα θα ωφελούσαν παιδιά που υποβάλλονταν σε θεραπεία σε ένα νοσοκομείο στο Τορίνο. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το νοσοκομείο έλαβε μόνο μία δωρεά 50.000 ευρώ από την Balocco, ενώ οι εταιρείες συνδεδεμένες με τη Φεράνι απέφεραν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ από την προωθητική εκστρατεία. Παρόμοιο μοτίβο φέρεται να εμφανίστηκε και στις πωλήσεις branded σοκολατένιων αυγών το 2021 και 2022, που επίσης επικαλέστηκαν φιλανθρωπικούς ή κοινωνικούς σκοπούς στις διαφημιστικές τους αφηγήσεις.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι η δομή και η επικοινωνία των προωθήσεων δημιούργησαν παραπλανητική εντύπωση ότι οι αγορές των καταναλωτών χρηματοδοτούσαν άμεσα τους φιλανθρωπικούς δικαιούχους, ενώ στην πραγματικότητα χρηματοδοτούσαν μια συμβατική εμπορική συνεργασία και συμφωνία προώθησης προϊόντων.

Pandoro Gate: Η Κιάρα Φεράνι αρνήθηκε τις κατηγορίες

Η Κιάρα Φεράνι, σύμφωνα με το thefashionlaw.com, αρνήθηκε ότι έκανε κάτι παράνομο, υποστηρίζοντας πως ενήργησε καλόπιστα και σύμφωνα με τις συμβάσεις της με τους συνεργάτες της. Παρά ταύτα, οι εισαγγελείς του Μιλάνου κατηγόρησαν τόσο τη Φεράνι όσο και τον συνεργάτη της για επιβαρυμένη απάτη, με πιθανή ποινή φυλάκισης έως πέντε χρόνια, αν και εκείνη επέλεξε τη διαδικασία ταχείας δίκης.

Πριν ακόμη εκδικαστεί η υπόθεση, η ιταλική ρυθμιστική αρχή AGCM επέβαλε διοικητικά πρόστιμα περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ σε εταιρείες της Φεράνι και 420.000 ευρώ στη Balocco για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και παραπλάνηση καταναλωτών σχετικά με τη φιλανθρωπική διάσταση των προϊόντων. Η ρυθμιστική παρέμβαση είχε μεγαλύτερο εμπορικό αντίκτυπο από την ίδια την ποινική δίωξη, επηρεάζοντας τις συνεργασίες και τη φήμη της Φεράνι.

Η υπόθεση ανέδειξε το νομικό κενό στην αγορά των influencers, όπου η προσωπική επωνυμία εξελίσσεται σε μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις χωρίς επαρκή συμμόρφωση. Η Ιταλία ενίσχυσε πλέον την εποπτεία, απαιτώντας από influencers με πάνω από 500.000 ακολούθους να εγγράφονται στον AGCOM και να εφαρμόζουν αυστηρότερα πρότυπα διαφάνειας, ενώ οι μάρκες προσαρμόζουν τα συμβόλαια για να καλύπτουν ευθύνες, έλεγχο μηνυμάτων και τεκμηρίωση φιλανθρωπικών ισχυρισμών.

Αυτό μετατρέπει τις συνεργασίες με influencers σε διαδικασίες εμπορικής διαφήμισης με αυστηρή συμμόρφωση, αντί για χαλαρά εποπτευόμενες καμπάνιες δημιουργών.