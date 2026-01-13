Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ οι influencers: Το «κοστολόγιο» στις πλατφόρμες - Η τιμή των posts και των stories

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ έχουν μπει influencers και youtubers με στόχο να αποκαλυφθούν ροές μαύρου χρήματος στα social media. Με πολλούς να κάνουν λόγο για αστρονομικά ποσά από το διαδίκτυο και τις διαφημίσεις να σαρώνουν, ο έλεγχος ήταν «φυσικό και επόμενο».

Με εντολή του Γιώργου Πιστσιλή στους κόλπους της ΑΑΔΕ, ειδική Επιτροπή για το σάρωμα των social media.

Πολλοί μάλιστα, δεν διαφωνούν με τους ελέγχους δεδομένου ότι πλέον το influencing θεωρείται κανονικό επάγγελμα και άτομα των social media λαμβάνουν μηνιαία ποσά.

Η Εβελίνα Νικόλιζα, παρουσιάστρια που τώρα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στις πλατφόρμες δήλωσεσε στον ΣΚΑΙ: «Έπρεπε μα γίνει όπως γίνεται και στα υπόλοιπα επαγγέλματα. Είναι καλό να γίνει και σε εμάς γιατί οφείλουμε να τα κάνουμε σωστά.

Γιάννης Χατζηγεωργίου: «'Εχω ακούσει ι και για εξωφρενικά ποσά των 40.000 - 50.000 ευρώ»

Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ηθοποιός και δημιουργός περιεχομένου, ού εξήγησε ότι οι αρχές εστιάζουν από τους μεγάλους influencers με πολλές διαφημ΄σιεις και εταιρικά προφίλ μέχρι και μικρότερους, ανέφερε: «Το εύρος τιμών είναι από πενήντα ευρώ το story, που μπορεί να είναι ο πιο απλός influencer που έχει μαξ 20.000 ακόλουθους στο προφίλ του και φτάνει το story το μαξ γύρω στα 5.000 ευρώ. Για μια ανάρτηση έχω ακούσει και για εξωφρενικά ποσά των 40.000 - 50.000 ευρώ».

Η Νεφέλη Meg με τη σειρά της δήλωσε: «Εγώ προσωπικά εκδίδω τιμολόγια, έχω λογιστή, έχω εταιρεία. Είναι όλα νόμιμα. Δυσκολίες δεν έχω αντιμετωπίσει με τις αποδείξεις. Εγώ το ΦΠΑ πάντα το έβλεπα κάτι που δεν μου ανήκει, δεν είναι ότι πληρώνω ΦΠΑ, είναι ότι αποδίδω το ΦΠΑ. Οπότε τα χρήματα ΦΠΑ δεν τα αγγίζω καν περιμένω να περάσει το τρίμηνο και να τα αποδώσω.

Συνεπώς, η ΑΑΔΕ εστιάζει όπου υπάρχει έντονη δραστηριότητα και «ξεσκονίζει» τους influencers.

