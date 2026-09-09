Κηδεύτηκε ο βασιλιάς Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας - Παρόντες Ζελένσκι και πρίγκιπας Ουίλιαμ

Ο βασιλιάς Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας κηδεύτηκε στον καθεδρικό ναό του Όσλο το πρωί της Τετάρτης, παρουσία πλήθους μελών βασιλικών οικογενειών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων από όλο τον κόσμο.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Άννα της Βρετανίας έδωσαν το «παρών», ενώ ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ δεν παρέστη. Ο Βρετανός μονάρχης σχεδόν ποτέ δεν παρευρίσκεται στις κηδείες άλλων αρχηγών κρατών, σύμφωνα με μια μακροχρόνια παράδοση. Η Άννα είναι νονά και ο Κάρολος νονός του νέου βασιλιά, Χάακον Η΄.

Ο Χάραλντ πέθανε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο, Ρικσχοσπιτάλετ, στις 28 Αυγούστου. Ήταν 89 ετών και νοσηλευόταν, καθώς υποβαλλόταν σε θεραπεία για μια σπάνια πάθηση του αίματος, την αιμολυτική αναιμία, η οποία προκαλεί την καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων ταχύτερα από τον ρυθμό με τον οποίο μπορεί να τα παράγει ο οργανισμός.

Σε ανακοίνωση του βασιλικού παλατιού της Νορβηγίας επιβεβαιώθηκε ότι στην κηδεία θα παρευρίσκονταν επίσης μέλη των βασιλικών οικογενειών της Σουηδίας, του Μονακό, της Ολλανδίας, του Βελγίου, της Ισπανίας, της Δανίας, του Λουξεμβούργου, του Λιχτενστάιν, της Ιαπωνίας και της Ελλάδας.

Χειροκροτήματα για τον Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ήταν ένας από τους αρχηγούς κρατών που παρέστησαν στην τελετή. Είχε φτάσει στη νορβηγική πρωτεύουσα αργά την Τρίτη, προκειμένου να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας και να συζητήσει τον πόλεμο με τη Ρωσία, σύμφωνα με αξιωματούχους και από τις δύο πλευρές.

Ο κ. Ζελένσκι χειροκροτήθηκε και επευφημήθηκε από το πλήθος όταν έφυγε από τον καθεδρικό ναό.

Πολλοί από τους παρευρισκόμενους έχουν επαινέσει τον Χάραλντ για τη συμπεριληπτική στάση του, ενώ ο Χάακον τον είχε χαρακτηρίσει «υπέροχο πατέρα» στην πρώτη του ομιλία προς το έθνος ως νέος μονάρχης.

Ο Χάραλντ, δισέγγονος της βασίλισσας Βικτωρίας, πέθανε τον περασμένο μήνα, αφού υπέστη βακτηριακή λοίμωξη στο αίμα.

Ήταν ο γηραιότερος εν ζωή μονάρχης της Ευρώπης κατά τον θάνατό του και είχε παραμείνει στον θρόνο για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Ο βασιλιάς Κάρολος απέτισε φόρο τιμής στον «αγαπητό ξάδελφό» του και «πολυαγαπημένο συγγενή και φίλο», επαινώντας την «ακλόνητη αφοσίωση» του Χάραλντ, καθώς και την «καλοσύνη, τη συμπόνια και τη βαθιά αίσθηση καθήκοντος» που τον χαρακτήριζαν.