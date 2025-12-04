Κίεβο: Η Ουκρανία θέλει «πραγματική ειρήνη, όχι κατευνασμό» με τη Ρωσία

Η Ουκρανία θέλει «πραγματική ειρήνη, όχι κατευνασμό» με τη Ρωσία, όπως ανέφερε σήμερα (04/12) ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ο οποίος επιδιώκει έναν ρόλο στη μεταπολεμική Ουκρανία.

Η πορεία προς τις ειρηνευτικές συνομιλίες είναι για την ώρα ασαφής, δήλωσε χθες (03/12), ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις όπως τις χαρακτήρισε «αρκετά καλές» συνομιλίες ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και Αμερικανούς απεσταλμένους.

«Εξακολουθούμε να θυμόμαστε τα ονόματα αυτών που πρόδωσαν τις μελλοντικές γενιές στο Μόναχο. Αυτό δεν θα πρέπει να επαναληφθεί ποτέ. Οι αρχές πρέπει να μείνουν στο απυρόβλητο, και χρειαζόμαστε πραγματική ειρήνη, όχι κατευνασμό», σημείωσε ο Σιμπίχα σε ομιλία του στο ετήσιο υπουργικό συμβούλιο ΟΑΣΕ.

Ο Σιμπίχα αναφερόταν προφανώς σε συμφωνία του 1938 με τη ναζιστική Γερμανία στην οποία η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία συμφώνησαν στην προσάρτηση από τον Χίτλερ της Σουδητίας, περιοχή της τότε Τσεχοσλοβακίας. Η συμφωνία αυτή χρησιμοποιείται ευρέως ως ένας σύντομος τρόπος αναφοράς στην αποτυχία να αντιμετωπιστεί μια απειλητική δύναμη. Η Ρωσία αναμενόταν να πάρει τον λόγο αργότερα.

«Η Ευρώπη είχε πάρα πολλές άδικες ειρηνευτικές συμφωνίες στο παρελθόν. Όλες τους οδήγησαν μόνον σε νέες καταστροφές», σημείωσε ο Σιμπίχα ενώ ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την προώθηση ειρηνευτικών προσπαθειών και δεσμεύτηκε ότι η Ουκρανία «θα αδράξει κάθε ευκαιρία στην προσπάθειά της να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι η ομάδα του προετοιμάζεται για συναντήσεις στις ΗΠΑ και ότι ο διάλογος με εκπροσώπους του Τραμπ θα συνεχιστεί.

Ο ΟΑΣΕ, οργανισμός 57 κρατών που περιλαμβάνει τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Ρωσία και πολλές χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας, αναδύθηκε ως ένα σημαντικό φόρουμ για τον διάλογο ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Τα τελευταία χρόνια βρέθηκε συχνά σε αδιέξοδο καθώς η Ρωσία μπλόκαρε σημαντικές συμφωνίες, κατηγορώντας τον οργανισμό ότι έχει καταληφθεί από τη Δύση.

Τώρα οι ΗΠΑ εμποδίζουν συναίνεση για έναν νέο προϋπολογισμό, αξιώνοντας μεταρρυθμίσεις όπως μέτρα περικοπής δαπανών, σύμφωνα με διπλωμάτες.

