Επτά σκυλιά από ένα χωριό στη βορειοανατολική Κίνα συγκίνησαν εκατομμύρια χρήστες στο διαδίκτυο, όταν κατάφεραν να δραπετεύσουν από κλέφτες που τα προόριζαν για κατάστημα πώλησης κρέατος σκύλου και ξεκίνησαν μαζί το ταξίδι της επιστροφής στο σπίτι τους. Η ιστορία τους πυροδότησε έντονες εκκλήσεις για αυστηρότερους νόμους προστασίας των ζώων στη χώρα, όπως μεταδίδουν ΜΜΕ της Κίνας.

Seven dogs stolen from their owners have gone viral after escaping from an illegal transport truck and making their way home.



They traveled around 17 km together, led by a corgi across highways and fields, now safely back with their respective owners..🐶🐾🥺❤️ pic.twitter.com/H5VB9BQkGB — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) March 23, 2026

Στις 16 Μαρτίου, ένας χρήστης στο διαδίκτυο με το επώνυμο Λου κατέγραψε σε βίντεο επτά σκυλιά να περπατούν κατά μήκος ενός πολυσύχναστου αυτοκινητόδρομου στην πόλη Τσανγκτσούν, στην επαρχία Τζιλίν.

Στο βίντεο, τα σκυλιά φαίνονται να σχηματίζουν έναν προστατευτικό κύκλο γύρω από έναν τραυματισμένο γερμανικό ποιμενικό, ενώ ένα Κόργκι που προπορευόταν κοιτούσε συνεχώς πίσω για να βεβαιωθεί ότι κανένα δεν έμενε πίσω.

Στην ομάδα υπήρχαν επίσης Γκόλντεν Ριτρίβερ, Λαμπραντόρ και Πεκινουά. Ο Λου δήλωσε σε κινεζικό μέσο ενημέρωσης ότι «έμοιαζαν με μια παρέα μικρών “αδελφών” σε δύσκολη κατάσταση, που κινούνταν συντονισμένα — σε καμία περίπτωση σαν αδέσποτα».

Παρά τις προσπάθειές του να τα κατευθύνει σε ασφαλές σημείο, τα σκυλιά δεν ανταποκρίθηκαν. Έτσι, ανάρτησε το βίντεο στην πλατφόρμα Douyin, καλώντας τις τοπικές αρχές να παρέμβουν.

Άλλος περαστικός κατέγραψε τα σκυλιά να περιπλανώνται σε κοντινά χωράφια. Σύμφωνα με ένα τοπικό καταφύγιο αδέσποτων, τα ζώα προέρχονταν από το ίδιο χωριό, κυκλοφορούσαν συνήθως μαζί ελεύθερα και είχαν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους.

Το καταφύγιο κινητοποίησε εθελοντές και χρησιμοποίησε ακόμη και drone για να τα εντοπίσει και να βοηθήσει στην ασφαλή επιστροφή τους. Ένας εθελοντής ανέφερε ότι τα σκυλιά είχαν κλαπεί από άτομα που σχετίζονται με κατάστημα κρέατος σκύλου και πιθανόν διέφυγαν από κάποιο φορτηγό, αν και δεν υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες.

Η απίστευτη αυτή ιστορία συγκέντρωσε τεράστια προσοχή στο διαδίκτυο, με τα σχετικά βίντεο να ξεπερνούν τα 230 εκατομμύρια προβολές.

Παρά τις αντιδράσεις, ορισμένα εστιατόρια που σερβίρουν κρέας σκύλου εξακολουθούν να λειτουργούν στη βόρεια Κίνα. Κατά τη διάρκεια των σκληρών χειμώνων, κάποιοι πιστεύουν ότι η κατανάλωσή του προσφέρει ζεστασιά και θρεπτική αξία.

Σύμφωνα με φιλοζωική οργάνωση, οι φάρμες εκτροφής σκύλων είναι σπάνιες λόγω υψηλού κόστους, με αποτέλεσμα πολλοί ιδιοκτήτες τέτοιων καταστημάτων να βασίζονται σε αδέσποτα ή κλεμμένα κατοικίδια.

Πόλεις όπως η Τσανγκτσούν, το Χαρμπίν και το Νταλιάν έχουν αναφέρει πολλά περιστατικά κλοπής κατοικίδιων σκύλων.

Στις 19 Μαρτίου, εθελοντής ανακοίνωσε ότι και τα επτά σκυλιά επέστρεψαν τελικά στους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι ανήκαν σε τρία διαφορετικά νοικοκυριά. Ο δρόμος όπου εντοπίστηκαν αρχικά απείχε περίπου 17 χιλιόμετρα από το χωριό τους.

Ένας ιδιοκτήτης εξέφρασε την ανακούφισή του λέγοντας: «Είμαστε πολύ τυχεροί που γύρισαν πίσω και δεν κατέληξαν να φαγωθούν». Άλλος ανέφερε με περηφάνια ότι το Κόργκι του είναι ιδιαίτερα έξυπνο και ικανό να βρίσκει τον δρόμο της επιστροφής.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν νεότερα για τους δράστες της κλοπής. Στην Κίνα, η κλοπή σκύλου αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με πρόστιμα ή φυλάκιση, ανάλογα με την αξία του ζώου.

Η ιστορία προκάλεσε έντονα συναισθήματα στο διαδίκτυο. Ένας χρήστης σχολίασε ότι «θα μπορούσε να γίνει ταινία», περιγράφοντας πώς το Γκόλντεν Ριτρίβερ προστάτευε την ομάδα από την κυκλοφορία, το Κόργκι φρόντιζε να μην μείνει κανείς πίσω και ο γερμανικός ποιμενικός λειτουργούσε σαν φυσικός ηγέτης.

Άλλοι τόνισαν την αφοσίωση των σκύλων και την ανάγκη για καλύτερη προστασία τους, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται άμεσα θεσμοθέτηση νόμων για τα δικαιώματα των ζώων.

Σήμερα, η κινεζική νομοθεσία δεν απαγορεύει ρητά την κατανάλωση κρέατος σκύλου, αν και η πόλη Σενζέν ήταν από τις πρώτες που την απαγόρευσε το 2020.