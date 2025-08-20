Κίνα: Ανήλικη πούλησε τον σύντροφό της σε κύκλωμα απάτης στη Μιανμάρ

Μια απίστευτη υπόθεση εκτυλίχθηκε στην Κίνα, όταν ένας 19χρονος άνδρας από την επαρχία Γκουανγκντόνγκ έπεσε θύμα της ίδιας του της συντρόφου, η οποία τον πούλησε σε κύκλωμα απάτης στη Μιανμάρ για το ποσό των 100.000 γουάν.

Ο νεαρός γνώρισε την 17χρονη κοπέλα σε αίθουσα μπιλιάρδου το 2024 και γοητεύτηκε από την εξωστρεφή προσωπικότητά της.

Εκείνη ισχυρίστηκε πως κατάγεται από τη Φουτζιάν και ότι η οικογένειά της δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη Μιανμάρ.

Χωρίς να υποψιαστεί την παγίδα, ο 19χρονος πείστηκε να ταξιδέψει μαζί της στην Μπανγκόκ, με σκοπό – όπως του είπε – να παραλάβουν κάποιον συγγενή.

Αντί για συγγενή, όμως, τον περίμενε ένας ένοπλος άνδρας στα σύνορα με τη Μιανμάρ, ο οποίος του αφαίρεσε το διαβατήριο και το κινητό.

Με γρήγορη σκέψη, ο νεαρός κατάφερε να στείλει μήνυμα στην οικογένειά του, ειδοποιώντας τους για την κατάσταση.

Στο κέντρο απάτης όπου οδηγήθηκε, ο 19χρονος υποχρεώθηκε να εργάζεται 16 έως 20 ώρες την ημέρα σε τηλεφωνικές απάτες.

Όταν δεν πετύχαινε τους στόχους, τον άφηναν νηστικό, τον χτυπούσαν με ράβδους και τον έκλειναν σε σκοτεινά δωμάτια. Η φρίκη αυτή διήρκεσε τέσσερις μήνες.

Η οικογένειά του κατάφερε τελικά να εξασφαλίσει την ελευθερία του μέσω μεσάζοντα, πληρώνοντας 350.000 γουάν.

Ο νεαρός επέστρεψε στην Κίνα με απώλεια 10 κιλών, προβλήματα ακοής και έντονο μετατραυματικό στρες.

Η 17χρονη κοπέλα συνελήφθη μετά την επιστροφή της από την Ταϊλάνδη και αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για απάτη και εμπορία ανθρώπων.

Η υπόθεση έχει ανοίξει ξανά τη συζήτηση για την ευαλωτότητα των νέων απέναντι σε συναισθηματικές παγίδες και την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης και της ενημέρωσης.