Κίνα από ΟΗΕ: «Ο μονομερισμός και η νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου επαναμφανίζονται»

Ο πρωθυπουργός της Κίνας, Λι Τσιάνγκ, μίλησε σήμερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, για πρώτη φορά από το 2023, δηλαδή από τη χρονιά που ανέλαβε τα καθήκοντά του στο Πεκίνο.

Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός της Κίνας στάθηκε στις αμερικάνικες κυρώσεις, στο δίπολο, απόρροια του Ψυχρού Πολέμου και στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, διευκρινίζοντας τον ρόλο της χώρας του στην αντιμετώπισή της.

«Οι διεθνείς κανόνες και η τάξη που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 80 χρόνια αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις, και το κάποτε αποτελεσματικό διεθνές σύστημα διαταράσσεται συνεχώς» είπε ο κ. Τσιάγνκ.

Ο πρωθυπουργός της Κίνας στον ΟΗΕ | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

Αφού περιέγραψε λεπτομερώς τις αρετές της αλληλεγγύης και της συνεργασίας, ο Λι εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση για το μέλλον. Αν και δεν ανέφερε ονομαστικά τον Τραμπ, οι παρατηρήσεις του φαινόταν συχνά να στοχεύουν τις πολιτικές «America First» της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Επί του παρόντος, ο κόσμος έχει εισέλθει σε μια νέα περίοδο αναταραχής και μετασχηματισμού. Ο μονομερισμός και η νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου επανεμφανίζονται» πρόσθεσε.

«Μια σημαντική αιτία της τρέχουσας παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης είναι η αύξηση των μονομερών και προστατευτικών μέτρων, όπως οι αυξήσεις των δασμών και η ανέγερση τειχών και φραγμών», ανέφερε.

Ο Λι τόνισε επίσης την υποστήριξη της Κίνας στα παγκόσμια σχέδια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

«Η κλιματική αλλαγή είναι μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε όλοι. Πρέπει να υποστηρίξουμε την αρχή των κοινών αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών, να προωθήσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού και να ενισχύσουμε τη διεθνή συνεργασία για την πράσινη οικονομία», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Reuters