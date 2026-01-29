Κίνα: Εκτελέστηκαν 11 μέλη της μαφίας - Η αυτοκρατορία με τα κέρδη δισεκατομμυρίων

Η Κίνα προχώρησε στην εκτέλεση 11 ατόμων που είχαν καταδικαστεί για συμμετοχή σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος..

Η εκτέλεσή τους είχε αποφασιστεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν καταδικάστηκαν για δολοφονίες, παράνομη κράτηση και απάτη.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για μέλη της διαβόητης οικογένειας Μινγκ, που λυμαίνονταν τη Μιανμάρ. Πρόκειται για μία από τις συνολικές τέσσερις συμμορίες που έχουν κατηγορηθεί για απάτες μέσω διαδικτύου, πορνεία, κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Τα μέλη της οικογένειας είχαν ενεργό ρόλο στην πολιτική ζωή της Μιανμάρ, μερικοί, μάλιστα, ήταν και σε κυβερνητικά πόστα.

«Οι εκτελέσεις έγιναν (σ.σ. με απόφαση) από δικαστήριο της πόλης Ουεντζού, στην επαρχία Τζετζιάνγκ, στην ανατολική Κίνα, μετά την έγκριση του ανώτατου λαϊκού δικαστηρίου» της χώρας, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Δύο από τους καταδικασθέντες είχαν κάνει έφεση με την υπόθεση να φτάνει στο Ανώτατο Δικαστήριο, που όμως αποφάσισε να ακολουθήσει την αρχική απόφαση.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι μαφιόζοι είχαν στήσει μία αυτοκρατορία με κέρδη δισεκατομμυρίων.