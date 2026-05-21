Κίνα: Επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα προετοιμάζει ο Σι Τζινπίνγκ

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ αναμένεται σύντομα – ίσως και μέσα στην επόμενη εβδομάδα - να πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα.

Ο γενικός γραμματέας της Κίνας
Ο γενικός γραμματέας της Κίνας | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα τη Βόρεια Κορέα, πιθανόν ήδη την επόμενη εβδομάδα, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο πηγές του στην κυβέρνηση στη Σεούλ.

Μια από τις πηγές του Γιονάπ σημείωσε ότι ομάδα της προεδρικής ασφάλειας και αρμοδίων για ζητήματα πρωτοκόλλου μετέβη στην Πιονγκγιάνγκ πρόσφατα, συμπληρώνοντας πως η επίσκεψη του κ. Σι πιστεύεται πως θα γίνει στα τέλη του μηνός ή στις αρχές Ιουνίου.

Εφόσον η είδηση επιβεβαιωθεί και ο πρόεδρος της Κίνας, προχωρήσει με την επίσκεψη, μπορεί να αποτελέσει την απαρχή για την δημιουργία μιας τριάδας ανάμεσα σε Βόρεια Κορέα, Κίνα και Ρωσία, η οποία δυνητικά θα δημιουργήσει σημαντικές επιπτώσεις για τη διπλωματική στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ έναντι της Βόρειας Κορέας και της Κίνας, όπως υπογραμμίζει ο τύπος της Νότιας Κορέας.

