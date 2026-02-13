Κίνα: Εργάτης έβαλε φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου επειδή έμεινε απλήρωτος για πέντε ημέρες

Ένας εργάτης φέρεται να έβαλε φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στην Τσουαντσόου της Κίνας, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές, καθώς – σύμφωνα με δημοσίευμα του en.haberler – δεν είχε πληρωθεί για πέντε ημέρες εργασίας.

Συγκεκριμένα, ο εργαζόμενος φέρεται να μην έλαβε τις αποδοχές που του αναλογούσαν για πέντε ημέρες, με τον ημερήσιο μισθό του να ανέρχεται περίπου στα 244 ευρώ. Έτσι, το συνολικό ποσό που εκκρεμούσε ξεπερνούσε τα 1.200 ευρώ.

Όπως αναφέρεται, ζούσε σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, χωρίς οικονομικούς πόρους και αναγκαζόταν να κοιμάται κάτω από γέφυρα. Σε μια κίνηση εκδίκησης, φέρεται να έβαλε φωτιά σε χώρο κοντά στην αποθήκη του εργοστασίου.

A worker in Hui’an County, Quanzhou, China says he wasn’t paid after agreeing to a 400-yuan daily wage for five days of factory work.



Left without money for food or a way home, he allegedly set a warehouse on fire out of desperation.



About 40,000 sq meters burned, causing an… pic.twitter.com/96S4y0abDx — Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 13, 2026

Η πυρκαγιά, ωστόσο, επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να καταστραφεί μεγάλο τμήμα της αποθήκης. Σχετικό βίντεο δείχνει πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από τις εγκαταστάσεις.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Οι ζημιές εκτιμώνται περίπου στα 488 εκατ. ευρώ, ενώ η καμένη έκταση φτάνει τα 40 στρέμματα.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπρησμό και πρόκληση εκτεταμένης δημόσιας ζημιάς.