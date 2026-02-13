Μενού

Κίνα: Εργάτης έβαλε φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου επειδή έμεινε απλήρωτος για πέντε ημέρες

Φωτιά στην αποθήκη εργοστασίου στην πόλη Τσουαντσόου της Κίνας έβαλε ένας εργαζόμενος, ο οποίος έμεινε απλήρωτος για 5 ημέρες.

Κίνα - Πυροσβέστες
Πυροσβέστες στην Κίνα | Shutterstock
Ένας εργάτης φέρεται να έβαλε φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στην Τσουαντσόου της Κίνας, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές, καθώς – σύμφωνα με δημοσίευμα του en.haberler – δεν είχε πληρωθεί για πέντε ημέρες εργασίας.

Συγκεκριμένα, ο εργαζόμενος φέρεται να μην έλαβε τις αποδοχές που του αναλογούσαν για πέντε ημέρες, με τον ημερήσιο μισθό του να ανέρχεται περίπου στα 244 ευρώ. Έτσι, το συνολικό ποσό που εκκρεμούσε ξεπερνούσε τα 1.200 ευρώ.

Όπως αναφέρεται, ζούσε σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, χωρίς οικονομικούς πόρους και αναγκαζόταν να κοιμάται κάτω από γέφυρα. Σε μια κίνηση εκδίκησης, φέρεται να έβαλε φωτιά σε χώρο κοντά στην αποθήκη του εργοστασίου.

Η πυρκαγιά, ωστόσο, επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να καταστραφεί μεγάλο τμήμα της αποθήκης. Σχετικό βίντεο δείχνει πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από τις εγκαταστάσεις.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Οι ζημιές εκτιμώνται περίπου στα 488 εκατ. ευρώ, ενώ η καμένη έκταση φτάνει τα 40 στρέμματα.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπρησμό και πρόκληση εκτεταμένης δημόσιας ζημιάς.

