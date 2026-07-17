Κατολίσθηση σημειώθηκε την Παρασκευή στην πόλη Τσονγκίνγκ της Κίνας, που είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσουν πολλά κτήρια και να εγκλωβιστούν πολλοί άνθρωποι. Σημειώνεται πως ο αριθμός των ανθρώπων που παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα ερείπια παραμένει άγνωστος.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ένας κοινοτικός υπάλληλος στην επαρχία Πενγκσούι ειδοποίησε τις αρχές γύρω στις 8 το πρωί (03:00 ώρα Ελλάδας) όταν είδε ότι είχαν αποκολληθεί βράχοι.

#EXCLUSIVE LANDSLIDE IN CHONGQING, CHINA



Friday, 17th July 2026 pic.twitter.com/9ejojSzpfm — Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) July 17, 2026

Οι αρχές έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν περισσότεροι από 60 κάτοικοι, αλλά η κατολίσθηση συνέβη κατά την εκκένωση στις 9:08 το πρωί, με αποτέλεσμα κάποιοι να θαφτούν ζωντανοί, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο CCTV. Σύμφωνα με το CCTV, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί ο αριθμός των εγκλωβισμένων.

Εννέα άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία. Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε την κατολίσθηση.

Το κινεζικό Υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών ενεργοποίησε επίπεδο δύο έκτακτης ανάγκης και απέστειλε μια ομάδα διάσωσης 100 μελών στο σημείο, όπως ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του.