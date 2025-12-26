Κίνα: Η κόλαση ενός σχολείου για «απροσάρμοστα» παιδιά - «Κάθε στιγμή ήταν πόνος»

Στρατιωτικές ασκήσεις πίσω από κλειδωμένες πύλες, συνεχής φόβος που σημαδεύει την κάθε τους μέρα, αυτή είναι η πραγματικότητα για έναν τυπικό μαθητή της ακαδημίας Lizheng Quality Education School για «προβληματικά» παιδιά στην Κίνα.

Μέσα από το βλοσυρό κόκκινο και άσπρο κτίριο της επραρχιακής περιοχής, οι εκπαιδευτές προσπαθούν με κάθε μέσο, θεμιτό ή αθέμιτο, να «διορθώσουν» νέους των οποίων οι οικογένειες τους θεωρούσαν κοινωνικά απροσάρμοστους και «ρέμπελους».

Οι μαθητές που δεν συμμορφώνονταν ξυλοκοπούνταν τόσο άγρια ​​που δεν μπορούσαν να κοιμηθούν ανάσκελα ή να καθίσουν για μέρες.

Κίνα: «Κάθε στιγμή ήταν πόνος»

Τα παραπάνω περιγράφει η Μπάο Μπάο, μία από τους εφήβους που «επέζησαν» μέσα στη σχολή-κολαστήριο. «Κάθε στιγμή ήταν οδυνηρή», λέει, τώρα 19 ετών, μιλώντας με ψευδώνυμο από φόβο για αντίποινα, στο μικρό χωριό του όπου όλοι τους ξέρουν όλους.

Λέει ότι σκέφτηκε να αυτοκτονήσει και γνωρίζει άλλους μαθητές που το επιχείρησαν.

Μια έρευνα του BBC αποκάλυψε πολλαπλούς ισχυρισμούς για σωματική κακοποίηση στο σχολείο και σε άλλα μέρη του ίδιου δικτύου, καθώς και περιπτώσεις απαγωγής νέων και μεταφοράς τους στα ιδρύματα.

Η σωματική τιμωρία έχει απαγορευτεί στην Κίνα εδώ και δεκαετίες, αλλά έχουμε συγκεντρώσει μαρτυρίες από 23 πρώην μαθητές που λένε ότι ξυλοκοπήθηκαν ή αναγκάστηκαν να κάνουν υπερβολική άσκηση.

Μία λέει ότι βιάστηκε και δύο άλλοι, συμπεριλαμβανομένης της Μπάο Μπάο, λένε ότι δέχτηκαν Μπάο Μπάο ή παρενόχληση, όλα από εκπαιδευτές.

Μυστική βιντεοσκόπηση αποκάλυψε πώς μέλη του προσωπικού παριστάνουν αξιωματικούς των αρχών, για να μεταφέρουν βίαια τους νέους στα ιδρύματά τους.

Δεκατρείς μαθητές λένε ότι απήχθησαν, με τη συγκατάθεση των γονέων, από υπαλλήλους που προσποιούνταν ότι ήταν αστυνομικοί ή αξιωματούχοι.

Οι μαρτυρίες που συλλέχθηκαν από ακτιβιστές, αστυνομικές αναφορές και κρατικά μέσα ενημέρωσης- αφορούν πέντε σχολεία. Αυτά αποτελούν μέρος ενός δικτύου τουλάχιστον 10 σχολείων, τα οποία όλα διοικούνται από -ή έχουν στενούς δεσμούς με- έναν βετεράνο του στρατού ονόματι Λι Ζενγκ.

Κίνα: Καθεστώς ατιμωρησίας για τα «στρατιωτικά» σχολεία

Τα κέντρα αυτά αποτελούν μέρος μιας ακμάζουσας βιομηχανίας που υπόσχεται στους ανήσυχους γονείς ότι η στρατιωτική πειθαρχία θα «θεραπεύσει» τα συμπεριφορικά προβλήματα των παιδιών τους, τον εθισμό στο διαδίκτυο, τα ραντεβού και την κατάθλιψη, καθώς και όποια μη ετεροκανονική σεξουαλική ταυτότητα.

Μερικοί γονείς στέλνουν ακόμη και άτομα άνω των 18 ετών, τα οποία είναι νόμιμα ενήλικες. Μια σειρά από καταγγελίες για κακοποίηση έχουν γίνει πρωτοσέλιδα στην Κίνα τα τελευταία χρόνια, τόσο στα σχολεία του Λι Ζενγκ όσο και σε άλλα.

Σε μερικές περιπτώσεις, έχουν γίνει συλλήψεις ή έχουν κλείσει ιδρύματα, αλλά τα σχολεία μπορεί να ανοίξουν ξανά γρήγορα με διαφορετικά ονόματα ή σε διαφορετικές τοποθεσίες, επειδή ο τομέας ήταν δύσκολο να ρυθμιστεί.

Οι εταιρείες και τα άτομα που εμπλέκονται στο δίκτυο είτε δεν ήταν προσβάσιμα είτε αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Η κινεζική πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε στο BBC ότι όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς.

Μια άλλη πρώην μαθήτρια, η Ζανγκ Ενσού, τώρα 20 ετών, λέει ότι είχε μια παρόμοια εμπειρία όταν μεταφέρθηκε σε διαφορετικό σχολείο του δικτύου.

Τότε, στα 19 της, είχε φύγει από το σπίτι, απογοητευμένη με την άρνηση των γονιών της να αποδεχτούν την τρανς ταυτότητά της και την απόφασή της να ζήσει ως γυναίκα, ήταν εγγεγραμμένη ως άνδρας κατά τη γέννησή της.

Λέει ότι είχε επιστρέψει για μια οικογενειακή επίσκεψη στον τάφο της γιαγιάς της, όταν εμφανίστηκαν τρεις άνδρες που ισχυρίζονταν ότι ήταν αστυνομικοί, λέγοντας ότι τα στοιχεία της είχαν χρησιμοποιηθεί σε απάτη.

«Με έσυραν βίαια στο αυτοκίνητο. Οι γονείς μου ήταν δίπλα μου καθώς με έπαιρναν», λέει.

Η Ένξου λέει ότι ξυλοκοπήθηκε και βιάστηκε στο σχολείο στο οποίο μεταφέρθηκε σε ηλικία 19 ετών, τη Σχολή Εκπαίδευσης Ψυχολογικής Ανάπτυξης Νέων Shengbo στο Χουνάν

«Η σωματική τιμωρία είναι πανταχού παρούσα», λέει ο Μπαομπάο. «Αν οι χορευτικές σας ρουτίνες ή η στρατιωτική πυγμαχία σας στερούνται ακρίβειας ή εκτελούνται κακώς, θα τιμωρηθείτε».

Η κοινωνική πίεση για την απόκτηση ακαδημαϊκά επιτυχημένων παιδιών παίζει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις των γονέων -ιδίως μεταξύ των οικογενειών της αστικής μεσαίας τάξης- να στείλουν τα παιδιά τους σε πειθαρχικά σχολεία, λέει η Δρ. Γιτσέν Ράο, ανθρωπολόγος στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία.

Έχει μελετήσει κέντρα εξάρτησης από το διαδίκτυο για νέους στην Κίνα και λέει ότι η έλλειψη υποστήριξης στο σχολικό σύστημα, το άγχος και οι συγκρούσεις εντός της οικογένειας μπορούν να συνδυαστούν για να κάνουν τους γονείς «να αισθάνονται ότι δεν έχουν άλλες επιλογές».

Η μητέρα της Μπάο Μπάο αρνήθηκε να σχολιάσει. Η ίδια λέει ότι τώρα μπορεί «να καταλάβει και τις δύο πλευρές»: «Νομίζω ότι της έκαναν πλύση εγκεφάλου τα συνθήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να προωθήσουν το σχολείο. Θέλησε απεγνωσμένα να γίνω πιο υπάκουη... να είμαι η κόρη που πάντα ήθελε».