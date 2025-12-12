Οι «Διδυμίδες» έρχονται αυτό το Σαββατοκύριακο: Το ενυπωσιακό φαινόμενο που θα αντικρίσουμε στον ουρανό

Έρχεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα που μπορεί να αντικρίσει κανείς στον ουρανό. Ο λόγος, για τη βροχή μετεωριτών των Διδυμίδων (Geminid meteor shower) που αν ο καιρός είναι σύμμαχος, θα μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό.

Οι μετεωρίτες είναι ορατοί σε όλο τον κόσμο, αν και οι άνθρωποι στο Βόρειο Ημισφαίριο θα έχουν την καλύτερη θέα.

Το φαινόμενο μάλιστα, σύμφωνα με το BBC, αναμένεται να κορυφωθεί αυτό το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Δεκεμβρίου.

Τι είναι οι Διδυμίδες

Όταν η Γη περνάει από τα ίχνη κομητών - παγωμένων αντικειμένων που η NASA αποκαλεί «κοσμικές χιονόμπαλες» - ή σε σπανιότερες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των Διδυμίδων, των αστεροειδών, που είναι βραχώδεις, βλέπουμε βροχές μετεωριτών.

Όταν η σκόνη και τα αέρια από αυτά τα αντικείμενα εισέρχονται στην ατμόσφαιρά μας, καίγονται και δημιουργούν τις φωτεινές ραβδώσεις που γνωρίζουμε ως πεφταστέρια.

Ενώ οι περισσότεροι μετεωρίτες φαίνονται λευκοί, κάποιοι μπορούν να λάμπουν πράσινο, κίτρινο, κόκκινο ή μπλε, ανάλογα με τα στοιχεία του υλικού καθώς καίγεται στην ατμόσφαιρα της Γης.

Μέταλλα όπως το νάτριο, το μαγνήσιο και το ασβέστιο παράγουν χρώματα παρόμοια με αυτά που παρατηρούνται στα πυροτεχνήματα.

Η βροχή των Διδυμίδων προέρχεται από τα υπολείμματα ενός αστεροειδούς που ονομάζεται 3200 Φαέθων.

Μέχρι πρόσφατα, οι επιστήμονες πίστευαν ότι οι Διδυμίδες ήταν αποτέλεσμα σκόνης που διαφεύγει από τον 3200 Φαέθων. Αλλά πριν από δύο χρόνια, οι επιστήμονες αποκάλυψαν ότι η ουρά του Φαέθωνα αποτελείται στην πραγματικότητα από λαμπερό αέριο νάτριο. Έτσι, υπάρχει ακόμη κάποια αβεβαιότητα σχετικά με το πώς και πότε σχηματίστηκε η σκόνη των Διδυμίδων.