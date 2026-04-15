Κίνα: Κρίσιμη συνάντηση Λαβρόφ - Σι Τζινπίνγκ με τη Μέση Ανατολή στο «μενού»

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε σήμερα στο Πεκίνο τον ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, χωρίς μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τα θέματα που θα εξεταστούν.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας έφθασε νωρίτερα χθες στην κινεζική πρωτεύουσα για διήμερη επίσκεψη. Η Κίνα και η Ρωσία αναμένεται να έχουν συνομιλίες κυρίως για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειές του.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ κατήγγειλε χθες τα «πολύ επικίνδυνα παιχνίδια» των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους στην Ασία, κατηγορώντας τους ότι υποδαυλίζουν τις εντάσεις στην περιοχή και ότι θέλουν να «περιορίσουν» την επιρροή του Πεκίνου και της Μόσχας.

Συζήτησε επίσης με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι για μια συνάντηση «εντός του έτους» μεταξύ των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με επίσημη αναφορά για τη συνάντησή τους που έδωσε στη δημοσιότητα το Πεκίνο.

Η Κίνα και η Ρωσία είναι σημαντικοί οικονομικοί και διπλωματικοί εταίροι. Η σχέση τους, που εδραιώθηκε από την κοινή αντιπαλότητά τους προς τις ΗΠΑ, ενισχύθηκε περαιτέρω μετά την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία το 2022.