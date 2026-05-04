Κίνα: Νέα ρομπότ τροχονόμοι σε κεντρικούς δρόμους - Ελέγχουν την κυκλοφορία και εντοπίζουν παραβάσεις

Ένα βήμα παραπέρα πήγε η Κίνα την τεχνητή νοημοσύνη, και τα πρώτα ρομπότ - τροχονόμοι έκαναν την εμφάνισή τους.

Η «τεχνολογική αυτή επανάσταση» έρχεται αφού το 2025 - 2026 πάνω από 150 χλμ. του αυτοκινητόδρομου Πεκίνου-Χονγκ Κονγκ-Μακάο κατασκευάστηκαν ή ανακατασκευάστηκαν από αυτόνομες μηχανές.

Hangzhou traffic police command robots to take up their posts in an orderly manner. pic.twitter.com/qtjfvv1YqB — Akin💯 (@ics923) May 4, 2026

Τα νέα ανθρωποειδή AI ρομπότ πόλεις όπως η Χανγκτζόου και το Όρντος διαχειρίζονται πλέον την κυκλοφορία, ιδίως κατά τη διάρκεια των αργιών, τουλάχιστον σε πρώτη φάση.

Πώς τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο

Κατά την «Ημέρα Εργασίας» η πόλη Χανγκτζόου, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας, ανέπτυξε μια πλήρως λειτουργική ομάδα «ρομποτικής αστυνομίας» σε βασικές περιοχές, ενισχύοντας τις δυνατότητες διαχείρισης της κυκλοφορίας της πόλης.

Η ομάδα, που αναπτύχθηκε την 1η Μαΐου, αποτελείται όπως επισημαίνει το globaltimes.cnm από 15 έξυπνα ρομπότ διαχείρισης κυκλοφορίας στρατηγικά τοποθετημένα σε βασικές διασταυρώσεις του κέντρου της πόλης. Η αποστολή τους είναι να διαχειρίζονται τα μη μηχανοκίνητα οχήματα και την κυκλοφορία πεζών, να παρέχουν οδηγίες και να βοηθούν τους ανθρώπινους αστυνομικούς, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο «συνεργασίας ανθρώπου-μηχανής».

Είναι εξοπλισμένα με προηγμένους αλγόριθμους οπτικής αναγνώρισης, διεξάγουν έξυπνη παρακολούθηση 24/7 για τον εντοπισμό παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ηλεκτρικά σκούτερ που διασχίζουν τις γραμμές στάσης ή οδηγούς που δεν φορούν κράνος. Μόλις εντοπίσει μια παράβαση, το ρομπότ εκδίδει μια άμεση ηχητική προειδοποίηση και μπορεί να μεταδώσει τα δεδομένα του συμβάντος σε μια κεντρική εντολή για περαιτέρω ενέργειες ή και πρόστιμα.