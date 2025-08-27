Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ άρχισε το μεγαλύτερο «ξήλωμα» στρατιωτικών από την εποχή του Μάο

Σε μια δροσερή πρωινή μέρα του Απριλίου στο Πεκίνο, νωρίτερα φέτος, οι ανώτατοι στρατιωτικοί ηγέτες της Κίνας συγκεντρώθηκαν για μια τελετή φύτευσης δέντρων που κατέληξε να προσφέρει μια σπάνια ματιά στον μυστικό κόσμο της πολιτικής εξουσίας υπό τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Πριν από την εκδήλωση, διαδόθηκαν φήμες ότι ο Χε Γουέιντονγκ — ο δεύτερος υψηλότερος αξιωματικός του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού — ήταν το τελευταίο θύμα μιας εκτεταμένης εκκαθάρισης που είχε ήδη οδηγήσει στην απομάκρυνση δύο πρώην υπουργών Άμυνας.

Πριν από λιγότερο από τρία χρόνια, ο Σι είχε διορίσει τον Χε ως αντιπρόεδρο της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής (CMC) πάνω από ανώτερους στρατηγούς, υποδηλώνοντας ότι ήταν ένας από τους εκλεκτούς του προέδρου για τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Xi Jinping is conducting the largest purge of China’s military leadership since Mao Zedong



Since the beginning of his third term in 2023, Xi Jinping has initiated massive personnel reshuffles in the People’s Liberation Army (PLA). Almost 18% of the officers he appointed have… pic.twitter.com/3UuqsSXSMe — NEXTA (@nexta_tv) August 27, 2025

Κίνα: Η εκδήλωση και ο Σι Τζινπίνγκ

Στην ετήσια εκδήλωση φύτευσης δέντρων συμμετείχαν όλα τα ανώτατα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας (ΚΚΚ) από την ανάληψη της εξουσίας από τον Σι το 2012, μια παράδοση που χρονολογείται εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Όταν μια βραδινή κρατική τηλεοπτική εκπομπή έδειξε την ομάδα με καμουφλαρισμένες στολές να σκάβει το χώμα, οι παρατηρητές της Κίνας παρατήρησαν αμέσως ότι ο Χε απουσίαζε, το πιο σαφές σημάδι μέχρι στιγμής ότι είχε γίνει ο ανώτερος στρατηγός που εκδιώχθηκε από την εξουσία από το τέλος της διακυβέρνησης του Μάο Τσε Τουνγκ το 1976.

Όσο εμφανής και αν ήταν η εξαφάνισή του, ταιριάζει με ένα αυξανόμενο μοτίβο υπό τον Σι. Ο ηγέτης της Κίνας έχει απομακρύνει σχεδόν το ένα πέμπτο των στρατηγών που ο ίδιος διόρισε προσωπικά κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, κάτι που οι προκάτοχοί του δεν έκαναν ποτέ, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg News σε τηλεοπτικά βίντεο, κοινοβουλευτικές εφημερίδες και άλλα δημόσια αρχεία.

Επιπλέον, η εκκαθάριση του Σι έχει αφήσει την CMC με μόνο τέσσερα μέλη συνολικά, από επτά που ήταν όταν ξεκίνησε η τρίτη θητεία του. Αυτό είναι το μικρότερο αριθμό στην μετα-Μάο εποχή, σύμφωνα με την ανάλυση του Bloomberg.

Καθώς όλο και περισσότεροι από τους κορυφαίους στρατιωτικούς ηγέτες της Κίνας πέφτουν, όσοι προσπαθούν να κατανοήσουν τη χώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σχεδόν αδύνατο ερώτημα, δεδομένης της αδιαφάνειας του Κομμουνιστικού Κόμματος: Είναι όλα αυτά σημάδια της πολιτικής δύναμης του Σι ή της αδυναμίας του; Οι επιπτώσεις φτάνουν σε όλο τον κόσμο και σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία.

Με πληροφορίες από Bloomberg