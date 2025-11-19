Κίνα: Οι influencers θα μιλούν μόνο αν έχουν πτυχίο - Σε εφαρμογή νέος νόμος που διχάζει

Διχάζει ο νέος νόμος που θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 25 Οκτωβρίου στην Κίνα, κατά τον οποίο οι influencers απογορευέται να μιλούν στα social media για θέματα που αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση, τη νομική και την οικονομία εκτός αν κατέχουν πτυχίο για αυτά.

Οι αντιδράσεις ποικίλλουν, με πολλούς να κάνουν λόγο για ανελευθερία λόγου και άλλους να υποστηρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η παραπληροφόρηση μέσα από τα social media.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο καθίσταται παράνομο να δημοσιοποιηθεί οποιαδήποτε εμπειρία με γιατρό, να προωθηθούν φάρμακα ή βιταμίνες και να εκφραστεί άποψη σε ζητήματα που αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση, τη νομική και την οικονομία, γεγονός που εγείρει ανησύχιες για την ανεξαρτησία των μέσων και την υπερβολική εξουσία στις αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες να αποφασίζουν ποιοι θεωρούνται ειδικοί.

Με τον νέο νόμο, το κράτος έχει πλέον την δικαιοδοσία να αποφασίζει ποιοι άνθρωποι είναι ειδικοί και άρα έχουν το δικαίωμα να εκφέρουν γνώμη, να μοιραστούν εμπειρίες και να προωθήσουν προιόντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ποιοι όχι.

Παγκόσμια πρωτοπορία από την Κίνα θεωρούν από την άλλη, όσοι υποστηρίζουν πως ένας τέτοιος νόμος θα συνεισφέρει σημαντικά στον αγώνα κατά της παραπληροφόρησης.

Σύμφωνα με εκείνους, οι πολίτες θα καταφέρουν να προστατευθούν από πληροφορίες που δεν είναι αληθείς και που μέχρι πρότινος κυκλοφορούσαν «ανενόχλητες» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση σε καλά τεκμηριωμένο περιεχόμενο καθώς αυτό θα προέρχεται από ειδήμονες που έχουν σπουδάσει άρα έχουν γνώσεις για το αντικείμενο για το οποίο μιλάνε.