Κίνα: Ολόκληρη οροσειρά σκεπασμένη με φωτοβολταϊκά - Δεν φαίνεται ούτε θάμνος

Από την Κίνα, τη χώρα των πιο αιχμηρών αντιθέσεων, των φουτουριστικών μεγαλουπόλεων και των επαρχιακών γεφυρών που πέφτουν με τον πρώτο σεισμό, έρχεται άλλη μία εικόνα που προκαλεί τη φαντασία.

Στην επαρχία Γκουιζού, τα βουνά είναι κυριολεκτικά καλυμμένα με ηλιακούς συλλέκτες. Σε απότομες πλαγιές, ακατάλληλες για γεωργία, η Κίνα έχει κατασκευάσει τεράστιες «φάρμες» με φωτοβολταϊκά, μετατρέποντας έτσι βραχώδη εδάφη σε συμπλέγματα παραγωγής ενέργειας.

Οι εικόνες με τα χιλιάδες πάνελ να σκεπάζουν τις οροσειρές βουνών μέχρι τον ορίζοντα, είναι εντυπωσιακές.

🗻 In China’s Guizhou province, mountains are literally covered with solar panels



On steep slopes unsuitable for agriculture, China has built massive solar farms.



Thousands of panels now blanket mountain ridges all the way to the horizon, turning rocky terrain into… pic.twitter.com/dlC85IbXSt — NEXTA (@nexta_tv) December 17, 2025