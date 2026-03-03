Κίνα: Στήριξη στα πυρηνικά δικαιώματα του Ιράν - Ζητά επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

Η Κίνα επανέλαβε τη στήριξή της στο «νόμιμο δικαίωμα του Ιράν για ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας», καλώντας παράλληλα στον τερματισμό των αμερικανικών πολεμικών ενεργειών και στην επιστροφή στις διαπραγματεύσεις.

Μιλώντας σε τακτική ενημέρωση Τύπου την Τρίτη, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ επέκρινε τα πλήγματα της Ουάσιγκτον, τα οποία σημειώθηκαν ενώ οι συνομιλίες βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

«Τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις βασικές αρχές των διεθνών σχέσεων», δήλωσε, όπως μεταφέρει το Μiddleeasteye.

Επιπλέον τόνισε ότι η διπλωματία -και όχι η χρήση βίας- θα πρέπει να καθορίσει τις εξελίξεις.

«Το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θα πρέπει τελικά να επιστρέψει στην τροχιά μιας πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης», πρόσθεσε.