Politico: Το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα, όσο κι αν το ήθελε ο Τραμπ

Καιρό πριν από την ισραηλινο-αμερικανική επιχείρηση στο Ιράν, που κορυφώθηκε με την εκτέλεση του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, οι ειδικοί προειδοποιούσαν πως, σε αντίθεση με την περίπτωση της Βενεζουέλας και του πώς κύλησε η αμερικανική επίθεση και σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, η Τεχεράνη είναι διαφορετική - και πολύ πιο σύνθετη - υπόθεση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κατά νου κάποιον διάδοχο για τον Μαδούρο, όταν εξαπέλυσε την επιχείρηση σε βάρος του, στην περίπτωση του Ιράν, όμως, δεν υπάρχουν ούτε σκέψεις.

Από τις επιθέσεις πέθανε ο Χαμενεΐ αλλά και αρκετοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της χώρας. Η CΙΑ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο ισραηλινό χτύπημα στην Τεχεράνη, όπου λάμβανε χώρα ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή του Ανώτατου Ηγέτη, καθώς επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν στον χώρο.

Αλλά, παρά την επιτυχία, μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει καταστεί δυνατό να ξεκαθαριστεί ποιος θα είναι ο διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ, όπως αναφέρουν πηγές στο Politico.

Τρία 24ώρα αργότερα, απάντηση δεν υπάρχει. Άλλωστε, το ιρανικό σύστημα διακυβέρνησης να είναι πολύ πιο σύνθετο απ΄ό,τι αυτό του Καράκας.

Ο Τραμπ, σε μια από τις πολυάριθμες τηλεφωνικές συνεντεύξεις από την έναρξη της επιχείρησης στο Ιράν, ενημέρωσε πως όσοι πίστευαν οι Αμερικανοί ότι θα μπορούσαν να αναλάβουν τη διακυβέρνηση του Ιράν, πέθαναν κατά τη διάρκεια των πληγμάτων. «Δεν πρόκειται να είναι κανένας από αυτούς που σκεφτόμασταν επειδή είναι όλοι νεκροί» σημείωσε και συμπλήρωσε: «Τα πρόσωπα στη δεύτερη και την τρίτη θέση είναι νεκρά».

Μία από τις πηγές, που ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του, επεσήμανε πως «εντός του καθεστώτος, δεν υπάρχει συντονισμένη ή αποσχισθείσα ομάδα την οποία οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να αποδεχθούν, ή και οργανωμένη αντιπολίτευση».

Άλλη πηγή, κοντά στην ομάδα ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ, σημείωσε πως δεν υπάρχει καμία ξεκάθαρη σκέψη για τη διαδοχή στο Ιράν.

Ο Τραμπ δεν έχει κρύψει πως ήθελε μία επανάληψη της Βενεζουέλας. «Αυτό που κάναμε στη Βενεζουέλα, νομίζω, είναι το τέλειο, το τέλειο σενάριο» είχε πει, ανοιχτά, στους New York Times.

Αλλά πρόκειται για δύο εκ διαμέτρου αντίθετες περιπτώσεις. Στο Καράκας, ο πρόεδρος είχε στο πλευρό του μία χούφτα ατόμων, που απάρτιζαν το υπουργικό του συμβούλιο. Δεν ήταν τόσο περίπλοκο για τις ΗΠΑ να διεισδύσουν. Από την άλλη, το Ιράν είναι μια θεοκρατία που έχει εδραιωθεί εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες. Ο Ανώτατος Ηγέτης κυβερνούσε ένα περίπλοκο σύστημα όπου κάθε πιόνι είχε την ακριβή του θέση και τον αντικαταστάτη του. Ο ίδιος είχε τον τελευταίο λόγο σε όλα.

Ο Έιμος Χοτσστέιν, πρώην ανώτερος σύμβουλος του προέδρου Τζο Μπάιντεν, διαπίστωσε πως «η κατάρρευση του καθεστώτος και η αλλαγή καθεστώτος είναι δύο διαφορετικά πράγματα». Εξήγησε: «Η κατάρρευση του καθεστώτος θα μπορούσε να οδηγήσει σε χάος και σε πολλαπλά κέντρα εξουσίας, που ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Προσωπικά δεν ξέρω πού οδηγεί αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν νομίζω ότι κανείς ξέρει».

Κατά τον ίδιο, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν οι στόχοι μόνο με την εναέρια επιχείρηση, χωρίς χερσαία δύναμη.

Και καθώς ο πόλεμος στο Ιράν επεκτείνεται, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι η επιτυχία της είναι θέμα περίπλοκο, χρονοβόρο και δαπανηρό - σε κόστος και ζωές - σε σχέση με την επιχείρηση στη Βενεζουέλα.