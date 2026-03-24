Κίνα: Viral έγιναν σκύλοι που χάθηκαν και «περπάτησαν» 17 χιλιόμετρα για να ανταμώσουν με τους ιδιοκτήτες τους

Σάλο έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στην Τσανγκτσούν της βορειοανατολικής επαρχίας Τζιλίν της Κίνας, όταν επτά σκύλοι που είχαν χαθεί, κατάφεραν να επιστρέψουν στο σπίτι των ιδιοκτήτων τους που τους έψαχναν για ημέρες, διανύοντας περισσότερα από 17 χιλιόμετρα.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο στις 15 Μαρτίου και έγινε αμέσως viral, δείχνει τα 7 κατοικίδια να περπατούν κατά μήκος αυτοκινητόδρομου, υπό ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που έπεφταν κάτω από το μηδέν τη νύχτα.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν ένα γκόλντεν ριτρίβερ, ένα λαμπραντόρ, ένας γερμανικός ποιμενικός και ένα πεκινουά, ενώ επικεφαλής φαίνεται να ήταν ένα κόργκι με το όνομα Νταπάνγκ.

Μετά την κινητοποίηση πολλών εθελοντών, στις 19 Μαρτίου, έγινε γνωστό ότι τα σκυλιά είχαν βρει τον δρόμο της επιστροφής. Τρία από αυτά ανήκαν σε μια γυναίκα της περιοχής, η οποία τα αναζητούσε επί τέσσερις ημέρες. Σε δηλώσεις της ανέφερε πως είχε χάσει σχεδόν κάθε ελπίδα, μέχρι που η Νταπάνγκ επέστρεψε μόνη της σπίτι.

Η ιστορία συγκίνησε χιλιάδες χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς πολλοί την παραλλήλισαν με το παιδικό πρόγραμμα Paw Patrol, ενώ άλλοι τόνισαν τον δεσμό που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα σε ένα ζώο και έναν άνθρωπο.