Κινέζοι φοιτητές τραγουδούν ελληνικό τραγούδι - Το βίντεο που «σάρωσε» στο TikTok

Χιλιάδες προβολές στο TikTok μάζεψε ένα βίντεο, στο οποίο Κινέζοι φοιτητές τραγουδούν άπταιστα ένα ελληνικό τραγούδι, προκαλώντας συγκίνηση και θαυμασμό σε όλους τους Έλληνες χρήστες που το παρακολούθησαν.

Στο βίντεο εμφανίζονται φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου να τραγουδούν όλοι μαζί το «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας» με άψογη ελληνική προφορά, μαζεύοντας περίπου 600 χιλιάδες προβολές και εκατοντάδες σχόλια από Έλληνες, που μεταξύ άλλων δήλωσαν τον θαυμασμό τους προς τους φοιτητές που μαθαίνουν την γλώσσα.

Άλλοι πάλι εξέθεσαν τους προβληματισμούς τους σχετικά το πως αντιμετωπίζεται η ελληνική γλώσσα από τους Έλληνες σε σχέση με τους Κινέζους:

«Και στην Ελλάδα αντί να μιλάνε ελληνικά σε μια πρόταση βάζουν καμιά δεκαριά αγγλικές μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας χρήστης του TikTok ενώ άλλη έγραψε «Οι κινέζοι μαθαίνουν ελληνικά και εμείς αναρωτιόμαστε γιατί κάνουμε αρχαία».

Πίσω από το viral βίντεο βρίσκεται ο καθηγητής Μανώλης Δημόνικου Σπανάκης, ο οποίος φαίνεται να στέκεται στον πίνακα, δίπλα στους φοιτητές του. Με καταγωγή από την Άνω Βιάννο, ο κ. Σπανάκης διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου, ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα της Κίνας στον χώρο της γλωσσομάθειας και της διεθνούς επικοινωνίας.