Κιρ Στάρμερ: «Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης αφορά μια λύση δύο κρατών»

Ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε σήμερα 21/9, ότι η αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης δεν θα οδηγήσει από την μια στιγμή στην άλλη στην ύπαρξή του, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ειρηνευτικής διαδικασίας.

«Οποιοδήποτε βήμα για την αναγνώρισή του αφορά στο ότι θέλουμε να διατηρήσουμε ζωντανές τις προοπτικές για μια λύση δύο κρατών», σημείωσε σε δηλώσεις που έκανε στο Sky News, κατά τις οποίες πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ θα λάβει απόφαση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους αργότερα σήμερα.

Ο Στάρμερ δήλωσε τον Ιούλιο ότι η Βρετανία θα αναγνώριζε κράτος της Παλαιστίνης, εκτός αν το Ισραήλ κατέληγε σε κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς, επέτρεπε περισσότερη βοήθεια να εισέλθει στη Γάζα και καθιστούσε σαφές ότι δεν θα υπάρξει προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και δεσμευόταν σε ειρηνευτική διαδικασία που να έφερνε μια «λύση δύο κρατών» όπου το παλαιστινιακό κράτος θα συνυπήρχε δίπλα στο Ισραήλ.

«Από την ανακοίνωση αυτή τον Ιούλιο, στην πραγματικότητα, με την επίθεση στο Κατάρ, μια κατάπαυση του πυρός έχει σε αυτό το στάδιο ναυαγήσει και οι προοπτικές είναι ζοφερές», σημείωσε ο Λάμι, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ προχώρησε επίσης με σχέδιο εποικισμού.